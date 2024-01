Tesla radzi sobie gorzej od oczekiwań. Akcje idą w dół

Wyniki koncernu samochodowego Tesla w czwartym kwartale 2023 roku okazały się poniżej oczekiwań analityków, w efekcie jego akcje w handlu pozasesyjnym spadają prawie 5 proc.

Skorygowany zysk Tesli na akcję w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 71 centów, a analitycy szacowali go na 74 centy.

Przychody wzrosły rok do roku o około 5 proc., do 25,17 mld USD, a rynek liczył na 25,6 mld USD.

Marża operacyjna w czwartym kwartale wyniosła 8,2 proc. wobec 16 proc. przed rokiem i 7,6 proc. kwartał wcześniej.

W zeszłym roku Tesla dostarczyła ponad 1,8 mln samochodów elektrycznych (to rekord w historii koncernu), w tym w samym czwartym kwartale 484,507 aut (wzrost rok do roku tylko o 1 proc.). Inni producent samochodów elektrycznych mieli w 2023 roku problem z osiągnięciem wysokiej sprzedaży, ale Tesla osiągnęła to kosztem ogromnych redukcji cen.

W zeszłym roku Tesla dostarczyła ponad 1,8 mln samochodów elektrycznych (to rekord w historii koncernu), w tym w samym czwartym kwartale 484,507 aut (wzrost rok do roku tylko o 1 proc.). Inni producent samochodów elektrycznych mieli w 2023 roku problem z osiągnięciem wysokiej sprzedaży, ale Tesla osiągnęła to kosztem ogromnych redukcji cen.

Tesla pozostała globalnym liderem sprzedaży aut elektrycznych, ale w czwartym kwartale wyprzedziła ją pod względem sprzedaży chińska spółka BYD.

Od początku 2024 roku akcje Tesli spadły około 16 proc., ale w całym zeszłym roku podwoiły one swoją wartość.

