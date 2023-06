Tesla przegrała proces z klientem i musi zwrócić mu pieniądze

"W Polsce brakuje ok. 5 mln ton diesla i trzeba go sprowadzać". Orlen komentuje sytuację na rynku paliw W Polsce brakuje około 5 mln ton diesla i trzeba go sprowadzać -poinformował Marek Wocial z biura koordynacji cen hurtowych GK PKN Orlen. Dodał, że zbyt mała podaż paliw na rynkach światowych spowodowała, że ich ceny rosną, mimo że cena ropy spada.