Elon Musk szuka pracowników. Tyle można zarobić w gigafabryce Tesli

Od 2700 euro brutto miesięcznie dla pracowników fizycznych bez szkolenia zawodowego do 6000 euro dla inżynierów – na takie zarobki można liczyć w gigafabryce Tesli pod Berlinem – donosi „Rzeczpospolita”.

/ Shutterstock

Choć według wstępnych założeń zakład położony zaledwie 60 km od polskiej granicy w Grünheide pod Berlinem miał zatrudniać 9 tys. osób, w ciągu pierwszego roku działalności pracę znalazło w nim dotąd jedynie 3,5 tys. osób.

Gigafabryka Tesli rozpoczęła działalność ze sporym poślizgiem wiosną 2022 r., jednak i wtedy problemy nie ustąpiły. W lipcu ubiegłego roku zakład musiał zostać czasowo zamknięty przez złą organizację pracy i niedobór pracowników.

W pierwszych miesiącach działalności produkcja szła jak po grudzie. W ciągu pierwszych trzech miesięcy plan zakładający produkcję 500 tys. aut rocznie zrealizowano jedynie w 10 proc. Mimo to zakład ma zostać powiększony, by móc produkować nawet 1 mln „elektryków” z logo Tesli w ciągu roku.

Aby zrealizować ten cen, Tesla będzie musiała zatrudnić więcej osób, które dołączą do obecnej załogi liczącej 3,5 tys. osób.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, zarobki w Gigafactory Tesli są zbliżone do pensji pobieranych przez pracowników innych samochodowych fabryk w Niemczech – choćby Mercedesa w Stuttgarcie.

Tesla - zarobki w Gigafactory

Na najniższą stawkę – 2700 euro brutto miesięcznie (ok. 12 700 zł wg kursu z 16 marca 2023 r.) mogą liczyć pracownicy, którzy nie przeszli jeszcze przeszkolenia zawodowego w fabryce. Wykwalifikowany pracownik produkcji po szkoleniu zarobi obecnie nieco ponad 2800 euro brutto miesięcznie (ok. 13 100 zł).

Na wyższe zarobki mogą liczyć pracownicy techniczni. Technik mechatronik otrzyma 3200 euro brutto miesięcznie (ok. 15 000 zł), tyle samo zarobi logistyk, a inżynier niemal dwa razy tyle – 6000 euro brutto miesięcznie (ok. 28 100 zł).

Pensja rekrutera wynosi 55 100 euro brutto rocznie (ok. 21 500 zł brutto miesięcznie), kierownika zespołu 58 100 euro brutto rocznie (ok. 22 700 zł brutto miesięcznie), z kolei programista pracujący w Gigafactory Tesli może zarobić 63 700 euro brutto rocznie (ok. 24 900 zł brutto miesięcznie).