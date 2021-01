Tesla nie dowiozła wyników. A wycena kosmiczna

fot. Joe Skipper / Reuters

Tesla była o włos od zrealizowania celu sprzedażowego na 2020 r. Mimo że oczekiwanego wyniku nie udało się dowieźć, wycena spółki wzrosła o ponad 700 proc., a jej założyciel i główny akcjonariusz - Elon Musk - stał się drugim najbogatszym człowiekiem świata.

W ostatnim kwartale do klientów trafiło 180 570 tesli, najwięcej w historii - poinformowała spółka. Oznacza to, że firmie nie udało się zrealizować celu na cały 2020 rok: do nabywców miało bowiem dotrzeć pół miliona samochodów - zabrakło raptem 450 sztuk. Wynik i tak był jednak o 36 proc. lepszy niż rok wcześniej.

Tesla ma za sobą fenomenalny rok na giełdzie. Akcje spółki poszybowały w górę aż o 743 proc., co wywindowało kapitalizację firmy do poziomu blisko 670 mld dol., a majątek Elona Muska do 170 mld dol.

/ Bloomberg Chartmaker

Tesla jest obecnie najwyższej wycenianą spółką motoryzacyjną (?) świata, mimo że jej konkurenci (jak Toyota czy Volkswagen) sprzedają kilkanaście razy więcej aut.

W e-mailu przesłanym przed miesiącem do pracowników Musk zaznaczał, że muszą oni kontrolować wydatki, by spółka nadal mogła odnotowywać zysk. "W takim momencie, gdy nasze akcje sięgają nowych szczytów, może się wydawać, że ostrożne wydawanie pieniędzy nie jest tak ważne. To zdecydowanie nieprawda!" - cytował miliardera CNBC. "Nasza rentowność jest bardzo niska, w okolicach 1 proc. w zeszłym roku. Inwestorzy dają nam duży kredyt zaufania, wierząc w zyski w przyszłości, ale jeśli w jakimkolwiek momencie dojdą do wniosku, że tak się nie stanie, nasze akcje natychmiast zostaną zmiażdżone jak suflet uderzony młotem!" - napisał Musk. W III kwartale 2020 r. Tesla odnotowała 331 mln dol. zysku przy 8,77 mld dol. przychodów.

W 2021 r. mają wystartować dwie nowe fabryki Tesli - pod Berlinem i w Texasie. Spółka mocno walczy również o rynek chiński - w Szanghaju rozpoczęła się już produkcja najnowszego modelu Y, a firma regularnie informuje o obniżkach cen swoich pojazdów za Murem.

MKa