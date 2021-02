Tesla kupiła bitcoiny za 1,5 mld dolarów. Kurs kryptowaluty na rekordach

Forum/ZumaPress/Shutterstock

Tesla zainwestowała 1,5 mld dolarów w zakup bitcoinów w styczniu. Spółka zamierza także rozpocząć akceptację płatności bitcoinami. Kurs wirtualnej waluty w reakcji na te informację poszybował w górę osiągając nowy rekord wszech czasów.

O godz. 14:30 notowania bitcoina rosną o ponad 13 proc. do poziomu 44 tys. dolarów. Taki wzrost kursu nastąpił w zaledwie godzinę, a wszystko za sprawą raportu Tesli przekazanego w poniedziałek do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC – odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego).

W raporcie spółka ujawniła, że w styczniu zainwestowała w bitcoiny 1,5 mld dolarów. Spółka nie wykluczyła także dalszych zakupów wirtualnej waluty. Z raportu spółki wynika także, że może się zdecydować na kolejne tego typu inwestycje.

Kliknij w obrazek, aby zobaczyć większy wykres. / Tradingview

Zakup bitcoinów przez Teslę wynika z aktualizacji polityki inwestycyjnej Tesli, jaka nastąpiła w styczniu. Cele tej aktualizacji jest zapewnienie spółce większej elastyczność w zakresie dalszej dywersyfikacji i maksymalizacji zwrotów osiąganych z posiadanych przez Teslę środków pieniężnych, które nie są wymagane do utrzymania odpowiedniej płynności operacyjnej.

W ramach polityki inwestycyjnej, która została zatwierdzona przez Komitet Audytu Rady Dyrektorów, Tesla może zainwestować część posiadanej gotówki w alternatywne aktywa, w tym aktywa cyfrowe, złoto kruszcowe oraz fundusze ETF na złoto notowane na giełdach.

Tesla zapowiedziała także, że w najbliższej przyszłości zacznie akceptować bitcoiny jako formę płatności za produkty spółki. Początkowo może to nastąpić na ograniczonych zasadach.

W tym samy raporcie spółka ostrzega jednak inwestorów, że ceny aktywów cyfrowych, takich jak bitcoin, mogą podlegać znacznym wahaniom, co w przypadku spadku ich kursów może wpłynąć negatywnie na wyniki operacyjne spółki w okresie, w którym wystąpi taka utrata wartości. Jednocześnie wzrost kursu cyfrowych walut niekoniecznie musi poprawić wyniki spółki, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Spółka ostrzega także, że brak fizycznej formy aktywów cyfrowych oraz ich decentralizacja mogą narazić ich integralność, narazić na zagrożenie atakami ze strony hakerów, co może skutkować utratą lub zniszczeniem kluczy prywatnych niezbędnych do uzyskania dostępu do takich aktywów.