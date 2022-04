Tesla chwali się rekordowymi wynikami

fot. MICHELE TANTUSSI / / Reuters

Tesla chwali się rekordową sprzedażą i zyskami, bije oczekiwania analityków oraz zapowiada zwiększenie produkcji samochodów, mimo zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw czy lockdownów w Chinach.

W pierwszym kwartale Tesla zanotowała 18,76 mld dol. przychodów i 3,32 mld dol. zysku (3,22 dol. na akcję) - wynika z raportu wynikowego spółki. W obu przypadkach były to wielkości rekordowe i wyższe od oczekiwań analityków. Konsensus rynkowy przewidywał odpowiednio: 17,8 mld dol. i 2,26 dol. na akcję. Sprzedaż wzrosła o ok. 80 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zysk był o miliard dolarów większy niż w rekordowym poprzednim kwartale. Najwyższa w historii była również marża brutto w segmencie motoryzacyjnym spółki, która wzrosła do 32,9 proc. wobec oczekiwanych 28,4 proc.

Założyciel, największy akcjonariusz i dyrektor generalny spółki Elon Musk stwierdził, że wydaje się prawdopodobne, że Tesla zwiększy w tym roku produkcję aut o 60 proc., do przynajmniej 1,5 mln. Pomóc ma w tym wznowienie intensywnych prac w fabryce w Szanghaju, która powoli wznawia pracę po blisko miesięcznej przerwie z powodu covidowego lockdownu wprowadzonego przez miejscowe władze. Na razie lokalne media informują, że Tesla ma niewielkie zapasy części oraz pracuje z władzami i dostawcami, by rozwiązać problemy logistyczne wywołane m.in. ograniczeniem ruchu ciężarówek w regionie. Spółka w ostatnim czasie uruchomiła dwie nowe fabryki samochodów elektrycznych: w Teksasie oraz pod Berlinem.

Podobnie jak inne firmy motoryzacyjne, Tesla zmaga się ze wzrostem kosztów. Musk stwierdził, że niektórzy dostawcy podzespołów czy surowców przez rok podnieśli ceny o 20-30 proc. Za teslę trzeba było w roku zakończonym w marcu płacić od 5 do 11 proc. więcej niż w poprzednim okresie - wskazują analitycy firmy Bernstein. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na opłacony samochód. W przypadku Amerykanów zamawiających popularny model Y jest to nawet 8 miesięcy wobec miesiąca -dwóch w poprzednich latach - podaje Bernstein.

Władze spółki nadal wskazują, że ich długookresowym celem jest coroczne zwiększanie liczby aut dostarczonych do klientów o 50 proc. W pierwszym kwartale do nabywców trafiło ponad 310 tys. tesli wobec 185 tys. w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W środę akcje Tesli spadły o prawie 5 proc., do 977,20 dol. za sztukę. Po publikacji wyników walory odbiły w handlu posesyjnym, wracając do poziomów z wtorkowego zamknięcia. Kapitalizacja Tesli przekracza bilion dolarów, co stawia firmę na 6. miejscu na świecie wśród spółek publicznych. Rynkowa wycena biznesu Muska jest większa niż kolejnych 15 producentów samochodów łącznie.

