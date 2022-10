Tesla bije rekordy, a i tak rozczarowuje

fot. TierneyMJ / / Shutterstock

W minionym kwartale Tesla dostarczyła klientom rekordową liczbę aut. Wynik nie sprostał jednak oczekiwaniom analityków. W tym roku akcje spółki straciły blisko 25 proc.

W III kwartale Tesla wyprodukowała 365 923 samochody, z czego 94,55 proc. stanowiły modele 3 i Y, a resztę luksusowy model S i SUV X. Do klientów dotarło 343 830 aut, o 35 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i 42 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik rozczarował jednak analityków, którzy spodziewali się, że w ręce klientów trafiło 371 tys. elektryków Tesli.

"Podczas gdy nasz wolumen produkcji cały czas rośnie, coraz trudniejsze staje się zabezpieczenie zdolności transportu pojazdów i przy rozsądnych kosztach w tych szczytowych tygodniach logistyki [pod koniec kwartału - red.]" - poinformowała spółka w komunikacie. "W trzecim kwartale zaczęliśmy przestawiać się na bardziej wyrównaną regionalną mieszankę pojazdów produkowanych co tydzień, co doprowadziło do wzrostu liczby samochodów w transporcie pod koniec kwartału" - dodała.

Oficjalnym celem Tesli jest zwiększanie dostaw w tempie 50 proc. rocznie. Aby w tym roku osiągnąć ten cel, w ostatnim kwartale, do klientów musiałoby trafić blisko pół miliona aut. Analitycy spodziewają się, że to się nie uda. Na wynikach spółki ciąży słaby II kwartał, gdy z powodu lockdownu Szanghaju kulała produkcja w tamtejszej fabryce Tesli.

Tesla jest szóstą największą spółką publiczną świata pod względem kapitalizacji - inwestorzy wyceniają ją na 825 mld dolarów. W tym roku akcje Tesli potaniały o 25 proc.

Tesla opublikuje kwartalne wyniki finansowe 19 października. Analitycy spodziewają się rekordowego zysku netto spółki w wysokości przeszło 3,3 mld dol.

