Tesco po 8 latach zamyka e-sklep

Koniec e-zakupów z Tesco - po 8 latach sieć zamyka sklep online. Od listopada klienci zrobią zakupy tylko w marketach stacjonarnych.

8 lat temu Tesco uruchomiło serwis e-zakupów. Był to jeden z pierwszych marketów, który zdecydował się na sprzedaż żywności online i dowóz zamówień do domów klientów. Od 2012 roku sieć zrealizowała ponad 8 mln zamówień oraz pracowała przy obsłudze ponad 6 tys. klientów.

Zamknięcie e-sklepu Tesco to część procesu przygotowania do przekazania polskiego biznesu nowemu właścicielowi – duńskiej firmie Salling Group A/S, która posiada dyskonty Netto. Usługa E-zakupy nie została objęta umową przejęcia, informuje Tesco w komunikacie prasowym.

Do 23 października zamówienia w sklepie internetowym można składać w Warszawie, Gdyni, Bielsku Białej oraz Opolu - dostawy będą zrealizowane 24 października. Natomiast w pozostałych miastach, w których dostępna jest usługa, ostanie e-zakupy z Tesco klienci zrobią 30 października, a dostarczone zostaną dzień później.

Ponad miesiąc temu Tesco zapowiedziało zwolnienia prawie 900 osób, które potrwają od 21 września do końca tego roku. Według Pulsu Biznesu większość pracowników polskiego Tesco będzie pracować dla nowego właściciela i do Netto przejdzie ok. 7 tys. pracowników 301 sklepów oraz dwóch centrów dystrybucyjnych i biura głównego.

