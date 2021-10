Terytorium Somalii zwiększy się o roponośne 100 tys. km2 morza

Izrael ogłosił, że pokonał deltę i zablokował nowe warianty SARS-CoV-2

Główny wirusolog Izraela uważa wariant delta za pokonany i niezdolny do wygenerowania kolejnej fali zakażeń. Dr Rivka Abulafia-Lapid określiła jako „nieprawdopodobne” silne rozprzestrzenianie się kolejnej odmiany koronawirusa – poinformował w środę The Times of Israel.