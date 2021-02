Terlecki o podatku od reklam: jestem gorącym zwolennikiem tego projektu

fot. Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Premiera RP

Jestem gorącym zwolennikiem projektu dotyczącego opłaty od reklam; chodzi o to, żeby wielkie koncerny medialne sprawiedliwie płaciły podatki - mówił w środę wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

We wtorek minął termin prekonsultacji projektu ustawy, wpisanego do wykazu prac legislacyjnych rządu, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić m.in. do NFZ.

Rządowe plany zaniepokoiły dużą część mediów, które w minioną środę protestowały we wspólnej akcji "Media bez wyboru". Protest mediów wsparły również niektóre opozycyjne partie polityczne. W piątek sprzeciw wobec projektowanych zmian wyraził koalicjant PiS - Porozumienie.

Terlecki w rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia przyznał, że jest "gorącym zwolennikiem tego projektu". Zaznaczył przy tym, że jest pytanie, na ile projekt jest już gotowy, dopracowany i na ile realne jest jego przeprowadzenie.

Odnosząc się do ostatnich protestów stwierdził, że dotyczyły one generalnie projektu, "to znaczy pomysłu, żeby media, szczególnie zagraniczne, wielkie koncerny medialne płaciły podatki w Polsce i płaciły sprawiedliwie, tak jak płacą polskie firmy".

"Chodzi o to, żeby płaciły sprawiedliwie, to znaczy, żeby nie była to sytuacja, że ich dochody, zyski, przychody - jak to nazwiemy -były rażąco wyższe niż firm, które działają w Polsce i płacą normalnie podatki" - mówił polityk PiS.

Terlecki ocenił ponadto, że dziś jest pluralizm, gdyż jest telewizja, która sprzyja obozowi władzy, i są telewizje, które sprzyjają opozycji. Jak ocenił, w TVP Info są prezentowane wszystkie poglądy, które pojawiają się na scenie politycznej. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ itm/