Terlecki o zmianach w SN: Wygląda na to, że jesteśmy dogadani

Wygląda na to, że jesteśmy dogadani - oświadczył wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany o spór PiS z Solidarną Polską w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Polityk PiS w rozmowie z portalem polskatimes.pl odniósł się do wtorkowego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy. Wzięli w nim udział, poza Terleckim, szefowie: PiS - Jarosław Kaczyński, Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro, Partii Republikańskiej - Adam Bielan i Stowarzyszenia OdNowa - Marcin Ociepa, Sekretarz Generalny PiS Krzysztof Sobolewski, a także lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Terlecki wskazał, że jednym z tematów spotkania była kwestia nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. "Wygląda na to, że jesteśmy dogadani" - poinformował.

W czwartek komisja sprawiedliwości i praw człowieka ma kontynuować prace nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładającym likwidację Izby Dyscyplinarnej.

Według szefa klubu PiS, we wtorek dyskutowano też o sędziach pokoju. "Rozmowy przebiegały w towarzyskiej i sympatycznej atmosferze” - zapewnił.

Terlecki dodał, że podczas spotkania nie pojawił się temat przedterminowych wyborów. "Nie rozmawialiśmy o żadnych personaliach, ani o perspektywie wcześniejszych wyborów" - zaznaczył.

Pytany o doniesienia medialne, że PiS sonduje możliwość zmiany ordynacji wyborczej, odpowiedział, że na razie nie ma takiego planu. "Jest projekt zmiany granic okręgów w strukturze partii, żeby zamiast 40 było ich 100. W piątek się zbierze się Komitet Polityczny PiS, który to prawdopodobnie przyjmie" - powiedział Terlecki.

"Czy w ogóle dojdzie do rozmów o zmianie ordynacji, to jeszcze nie jest przesądzone” - mówił wicemarszałek Sejmu.

Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że "zmiana ordynacji wyborczej to nie jest łatwe zadanie; wydaje mi się mało prawdopodobne, że podejmiemy się tego w tej kadencji" Jednocześnie nie wykluczył, że "jakieś zmiany" się pojawią.

Fogiel: Liczę, że kompromis ws zmian w ustawie o SN jest w zasięgu ręki

Fogiel został zapytany w radiu Plus, czy po wtorkowym spotkaniu jest kompromis w sprawie zmian w SN. "Rozmowy były o różnych sprawach, głównie dotyczących przyszłości, planów legislacyjnych. Rzeczywiście pojawił się tam też temat reformy wymiaru sprawiedliwości w tym jej wymiarze sądownictwa dyscyplinarnego" - powiedział wicerzecznik PiS.

"Jestem przekonany, że idziemy w dobrym kierunku. Jutro powinna odbyć się kolejna komisja sprawiedliwości. Jej przewodniczący poseł Marek Ast czekał, bo miał sygnały, że trwają rozmowy między różnymi zainteresowanymi stronami. Więc liczę, że tutaj ten kompromis jest w zasięgu ręki" - powiedział Fogiel.

Na pytanie, czy podczas wtorkowego spotkania zapadały jakieś uzgodnienia ws. kwestii przewidzianego w prezydenckim projekcie "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", któremu sprzeciwia się Solidarna Polska, Fogiel odparł, że "wnioski w tej kwestii są optymistyczne". "Konkretnych zapisów, oczywiście w takim formacie spotkania nikt tam nie ustalał, ale rozmowy były dobre" - dodał.

Zaznaczył, że nie chce niczego przesądzać, bo "polityka lubi nas zaskakiwać" i zupełnie pewny będzie, gdy dojdzie do głosowania w Sejmie w sprawie projektu zmian w SN. "Ale zakładam, że są duże szanse na to, że na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu 25-26 maja będziemy nad tym pracować" - powiedział Fogiel.

Komisja sprawiedliwości rozpoczęła prace nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Projekt zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada także wprowadzenie instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". To ostatnie rozwiązanie od początku krytykuje Solidarna Polska.

W poniedziałek szef SP, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że ws. "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", prowadzone są intensywne negocjacje, a jego ugrupowanie chce rozwiązań, które nie spowodują zapaści w polskim sądownictwie. Ocenił wówczas, że jest blisko porozumienia.

Według wstępnego porządku obrad, który znajduje się na stronie Sejmu, posłowie mają się zająć projektem ustawy o SN na posiedzeniu 25-26 maja. (PAP)

