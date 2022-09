Terlecki: W piątek decyzja ws. projektu przedłużającego kadencję samorządów

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

W piątek spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, na którym prawdopodobnie zapadną decyzje co do dalszego procedowania projektu ws. przedłużenia kadencji samorządów - powiedział PAP wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas weekendowego spotkania z mieszkańcami Mielca zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy przedłużającej kadencję samorządów o pół roku.

"Projekt jest przygotowany od wiosny. Teraz pewnie będzie procedowany. W piątek spotka się Prezydium Komitetu Politycznego PiS i prawdopodobnie tam zapadną decyzje, co do dalszego procedowania tego projektu" - powiedział PAP Terlecki podczas forum ekonomicznego w Karpaczu.

Dopytywany, czy może on trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu powiedział: "Jest to całkiem możliwe". Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 14-16 września.

Terlecki pytany, czy to oznacza, że doszło w sprawie projektu do porozumienia z prezydentem Andrzejem Dudą, powiedział, że z tego co wie, to "jednak argumenty za tym, by rozdzielić wybory samorządowe i parlamentarne przeważyły".

"Wydaje mi się, że w tej sprawie jest też zgoda, czy przychylność pana prezydenta. Tym bardziej, że instytucje, które zajmują się przeprowadzaniem wyborów ostrzegają, że może to być bardzo kłopotliwe, gdyby odbywały się równocześnie" - powiedział szef klubu PiS.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.). Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 r.). (PAP)

autor: Rafał Białkowski

