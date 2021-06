Terlecki: Projekt ustawy podatkowej jeszcze przed wakacjami

/ Sejm RP

Spodziewamy się, że jako pierwszy z projektów w ramach Polskiego Ładu pojawi się projekt ustawy podatkowej. Z pewnością będzie to jeszcze przed wakacjami - mówił we wtorek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Szef klubu PiS był pytany we wtorek przez dziennikarzy, kiedy pojawią się w Sejmie projekty ustaw zapowiadanych w ramach propozycji Polskiego Ładu, odpowiedział, że trwają intensywny prace. "Spodziewamy się, że jako pierwsza będzie ustawa podatkowa. Z pewnością jeszcze przed wakacjami. To jest pytanie, czy w tym harmonogramie, który był wcześniej ustalony posiedzeń Sejmu, to się zmieści i czy będą potrzebne kolejne posiedzenia" - powiedział. "Pamiętajmy, że ostatnie posiedzenie Sejmu jest przewidziane na pierwszą połowę sierpnia, także czasu jest jednak sporo" - dodał.

Jak podkreślała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, która towarzyszyła Terleckiemu w rozmowie z dziennikarzami, jej ugrupowaniu bardzo zależy na tym, żeby promować Polski Ład. "Tutaj mamy ogromne wsparcie struktur, działaczy Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce" - mówiła i zapowiedziała, że w kolejne weekendy trwać będzie promocja projektów z programu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ itm/