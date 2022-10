Terlecki: Powołanie Kuchcińskiego na stanowisko szefa KPRM już w najbliższych dniach

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Wszystko wskazuje na to, że stanowisko szefa KPRM obejmie b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński - powiedział w czwartek na antenie Polsat News szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Jak dodał, powołanie Kuchcińskiego może nastąpić w najbliższych dniach.

W rozmowie z Polsat News szef klubu PiS był pytany, kto zostanie nowym szefem KPRM, odpowiedział, że "wszystko wskazuje na to, że były marszałek, a obecnie szef komisji spraw zagranicznych Marek Kuchciński obejmie to stanowisko".

"To jest decyzja, która zapadła, ale prezydium komitetu pozostawiło jeszcze trochę czasu Markowi Kuchcińskiego do przeanalizowania swoich zadań przyszłych i obsady personalnej, wszystkich spraw, które są z tym związane" - mówił Terlecki. "Myślę, że te prace dobiegają końca i ta decyzja, powołanie będzie w najbliższych dniach" - dodał. Dopytywany, czy Marek Kuchciński "będzie się opiekował premierem", Terlecki odpowiedział, że będzie on miał za zadanie organizować pracę rządu.

Szef klubu PiS pytany, czy były wiceszef resortu zdrowia, a obecnie odpowiedzialny za cybezpieczeństwo w KPRM Janusz Cieszyński jest brany pod uwagę jako nowy szef KPRM, polityk PiS odparł, że taka kandydatura nie jest rozważana.

W piątek Michał Dworczyk złożył rezygnacje z bycia szefem KPRM. Podczas briefingu w Sejmie polityk powiedział, że w jego decyzji "przeważyły o tym względy osobiste". "I takie przekonanie, że tak efektywnie, jak do tej pory, dłużej na tym miejscu nie jestem w stanie pracować" - dodał i poinformował, że jeszcze przez kilka tygodni będzie ministrem w KPRM.

Kuchciński odszedł po aferze

W lipcu 2019 r. media ujawniły, że ówczesnemu marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu (PiS) podróżach samolotami rządowymi towarzyszyli na pokładzie członkowie rodziny. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy CZD i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny. Na początku sierpnia 2019 r. Kuchciński złożył rezygnację, a Sejm na nowego marszałka wybrał Elżbietę Witek.

Głośno było też o skandalu obyczajowym. Były agent CBA w kwietniu 2019 r. w reportażu TVN twierdził, że w Biurze zatuszowano skandal obyczajowy z udziałem ważnego polityka PiS z Podkarpacia. Jak donosiły media, tym politykiem był marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który miał utrzymywać kontakty seksualne z nieletnią prostytutką pochodzenia ukraińskiego. W efekcie sam były agent otrzymał zarzuty.

