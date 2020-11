Tenisowe boje o pieniądze [Podcast]

fot. Olga Gvozditskaya / Shutterstock

Zwycięstwo Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa potwierdza prawidłowość, że tam, gdzie duże pieniądze, tam i chętnych do ich podziału jest sporo. Tymczasem w polskim tenisie tych pieniędzy wcale nie jest aż tak dużo.

Triumf polskiej tenisistki wywołał kolejną instancję znanego w Polsce cyklu, pojawiającego się przy spektakularnych sukcesach naszych reprezentantów: władze rzucają najpierw ordery, a wkrótce potem pieniądze na rozwój danej dyscypliny, liczba jej znawców przyrasta w tempie wykładniczym, zaś problemy graczy znajdujących się na dole piramidy pozostają w dużej mierze bez większych zmian, a największym motorem do działania pozostaje zamiłowanie do tej dyscypliny sportu. I o tym z różnych perspektyw mówią goście tego odcinka Pulsu Biznesu do słuchania.

O tym, dlaczego tenis jest trudnym z punktu widzenia marketingu sportem opowiada Marek Furjan, komentator Eurosportu, który z bliska obserwuje organizację największych turniejów tenisowych w Polsce. O kosztach, jakie trzeba ponieść, by zostać dobrym tenisistą, i dlaczego większe szanse mają ci, którzy mają dziadka zajmującego się produkcją pierników mówi Lech Sidor, wielokrotny mistrz Polski w tenisie, który przez lata był dyrektorem sportowym Akademii Tenisowej Legii Warszawa, a także członkiem zarządu Warsaw Sports Group, agencji, która do niedawna reprezentowała Igę Świątek. Posłuchajcie jak z jego perspektywy wygląda konflikt, jaki wybuchł między WSG a ojcem zawodniczki, Tomaszem Świątkiem. Ten nie przebiera w słowach opisując szczegóły współpracy w ramach zerwanego już kontraktu. Podobnie jak w sporze Roberta Lewandowskiego z jego eksmenedżerem Cezarym Kucharskim, każdy ma swoje racje, a sprawę rozstrzygać będzie sąd. Różnica jest taka, że w przypadku tej sprawy nikogo nie zatrzymano w świetle kamer sprzyjającej rządowi telewizji.

Na koniec Pulsu Biznesu do słuchania rozmawiamy też z przewodniczącym Rady Nadzorczej Bakallandu, Marianem Owerką, który tłumaczy, dlaczego tenis, obok golfa i żeglarstwa, jest uznawany za sport biznesu.

