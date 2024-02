Ten bank proponuje jedną z najlepszych lokat za założenie konta. Prześwietlamy warunki

Prawie 500 zł od BNP Paribas Banku Polska za założenie konta. Prześwietlamy ofertę banku Mimo że do walentynek jeszcze sporo czasu, to BNP Paribas Bank Polska już teraz nawiązuje do tego dnia w swojej najnowszej promocji konta osobistego. Ci, którzy zdecydują się na dłuższą relację bankiem, mogą liczyć na nagrody sięgającą wartości bliskiej 500 zł.