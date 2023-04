Ten Square Games przeprowadzi zwolnienia grupowe do końca kwietnia

Ten Square Games planuje do końca kwietnia przeprowadzić zwolnienia grupowe 25 proc. osób związanych ze spółką. Redukcja zatrudnienia obejmie 120 osób, w tym 50 osób na podstawie umów o pracę - podała spółka w komunikacie.

"W związku z decyzją o skupieniu działalności spółki na priorytetach strategicznych oraz ze względu na złą koniunkturę gospodarczą i jej wpływ na niestabilną sytuację na rynku gier mobilnych spółka zdecydowała się dostosować strukturę kosztów operacyjnych, w tym kosztów zatrudnienia do obecnych warunków. Ograniczenie zatrudnienia co do zasady nie dotknie głównych zespołów produktowych spółki" - napisano.

Jak podano, spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z przedstawicielami pracowników, w którym zawrze również informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej ze zwolnieniem grupowym, która obciąży wyniki spółki w drugim kwartale 2023 r. Ostateczny koszt związany ze zwolnieniami grupowymi zostanie podany w sprawozdaniu finansowym za pierwszą połowę 2023 r. (PAP Biznes)

