Ten Square Games zablokował możliwości korzystania ze swoich gier w Rosji i Białorusi

fot. Ian van der Velde / / Shutterstock

Ten Square Games zablokował, poprzez wyłączenie serwerów, możliwości pobrania, instalowania, korzystania oraz płacenia w grze przez użytkowników korzystających ze sklepów AppStore i GooglePlay z terytoriów Rosji i Białorusi - poinformowała spółka w komunikacie.

Decyzja ta jest podyktowana sytuacją geopolityczną Rosji, a także brakiem możliwości prowadzenia efektywnych kampanii marketingowych na tych rynkach. Decyzja obejmuje wszystkie gry grupy kapitałowej Ten Square Games.

Ten Square Games poinformował, że blokafa będzie miała wpływ na przyszłe przychody spółki.

Sprzedaż (płatności od graczy) z Rosji w 2021 roku dla gry Fishing Clash wyniosła 31,5 mln zł, co stanowi ok. 6,5 proc. całości płatności dla tego tytułu. Dla drugiego kluczowego tytułu spółki, gry Hunting Clash, sprzedaż (płatności od graczy) w 2021 roku wyniosła ok. 2,9 mln zł, co stanowi ok. 2,5 proc. całości płatności dla tego tytułu. Płatności z Rosji dokonane przez sklep GooglePlay i Appstore dla pozostałych gier spółki są nieistotne.

Płatności graczy z Białorusi są w ocenie zarządu nieistotne.

Zarząd spółki nie jest w stanie ocenić, jak długo nie będzie osiągał płatności z terytorium Rosji i Białorusi, stąd całkowity wpływ blokady płatności nie jest możliwy do oszacowania.

Jednocześnie zarząd podkreśla, że 99 proc. należności wynikających ze sprzedaży na terytorium Rosji i Białorusi w 2021 roku zostało już spółce wypłacone. (PAP Biznes)

