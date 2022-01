Ten Square Games szacuje przychody w IV kwartale '21 na 167,5 mln zł

/ Ten Square Games

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ten Square Games wyniosły w czwartym kwartale 2021 roku 167,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Jak podano, przychody nie uwzględniają przychodów odroczonych w czasie.

W szacunkowej kwocie płatności 120,4 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 72 proc. skonsolidowanych przychodów. Kolejne 30,5 mln zł (18 proc.) odnosi się do płatności w grze Hunting Clash.

Raport za IV kwartał 2021 r. Ten Square Games zostanie opublikowany 21 marca 2022 roku. (PAP Biznes)

