"Fishing Clash" wciąż numerem 1 w stajni Ten Square Games. Spółka szacuje przychody

Tymiński: Aktualizacja strategii CI Games nie zakłada dużych zmian Zapowiedziana na IV kw. 2023 roku aktualizacja strategii CI Games nie zakłada dużych zmian i ma mieć charakter przekazania inwestorom informacji na temat postępów w pracach spółki. Całkowity budżet na marketing gry "Lords of The Fallen" to ok. 20 mln euro - poinformował na wideokonferencji prezes CI Games, Marek Tymiński.