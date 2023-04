Ten Square Games szacuje przychody w I kw. '23 na 123,3 mln zł

Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach Ten Square Games wyniosły w pierwszym kwartale 2023 roku 123,3 mln zł - podała spółka w komunikacie.

/ Ten Square Games

Jak podano, przychody nie uwzględniają przychodów odroczonych w czasie.

W szacunkowej kwocie płatności 72,2 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash (wyłączając przychody licencyjne z Chin), co stanowi ok. 59 proc. skonsolidowanych przychodów. Kolejne 32,2 mln zł (26 proc.) odnosi się do płatności w grze Hunting Clash.

Spółka podała, że w styczniu płatności wyniosły 41,3 mln zł (w tym Fishing Clash bez przychodu licencyjnego z Chin – 25,1 mln zł, a Hunting Clash - 9,5 mln zł), w lutym 40,2 mln zł (w tym Fishing Clash bez przychodu licencyjnego z Chin – 22,2 mln zł, a Hunting Clash – 11,9 mln zł), a w marcu 41,8 mln zł (w tym Fishing Clash bez przychodu licencyjnego z Chin - 24,9 mln zł, a Hunting Clash – 10,8 mln zł).

Raport roczny Ten Square Games za pierwszy kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 22 maja 2023 roku.

