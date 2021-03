Ten Square Games pracuje nad sześcioma nowymi grami

Ten Square Games

Ten Square Games pracuje obecnie nad sześcioma nowymi grami, planuje że trzy z nich trafią w tym roku na wybrane rynki w formie tzw. soft launch - poinformowali przedstawiciele spółki. Firma spodziewa się w marcu wzrostu płatności od graczy flagowego "Fishing Clash" oraz wyższych wydatków marketingowych w porównaniu z lutym.

"Planujemy, że w tym roku trzy gry trafią do fazy soft launch (premiera na wybranych rynkach - PAP): będzie to 'Golf Royale' oraz gry studiów w Warszawie i Wrocławiu" - powiedział podczas wtorkowej konferencji członek zarządu Wojciech Gattner.

Najbliżej wydania jest "Golf Royale". "Gra 'Golf Royale' znajduje się w fazie tzw. technical launch i planujemy przejście do soft launch w II lub III kwartale, prawdopodobnie w III kw. ponieważ musimy jeszcze sporo dodać do gry zanim będziemy mogli przetestować ją na szerszej grupie odbiorców" - powiedział Gattner.

Członek zarządu podał również, że na początku tego roku firma rozpoczęła prace nad kolejnym projektem we Wrocławiu, planuje jego soft launch w tym roku. Studio we Wrocławiu prowadzi prace też nad nową grą z gatunku symulacyjnego - powstał niewielki zespół i obecnie tworzone są prototypy gry, a jeżeli pierwsze opinie okażą się pozytywne to zespół ma zostać powiększony. Soft launch tej gry może odbyć się w 2021 lub 2022 roku.

Pierwsza gra warszawskiego studia TSG jest na wczesnym etapie produkcji, ale debiut tytułu na wybranych rynkach planowany jest jeszcze na 2021 rok. Kolejna gra zespołu z Warszawy znajduje się w fazie pre-produkcji, a jej soft launch to perspektywa 2022 roku.

Nowa gra "Undead Clash" - ujawniona w poniedziałkowym raporcie - znajduje się we wczesnym etapie produkcji i powinna trafić do soft launch na początku pierwszego kwartału 2022 roku.

Na pytanie o poziom płatności od graczy we flagowym tytule "Fishing Clash", członkini zarządu Anna Idzikowska odpowiedziała: "Myślę, że marzec wygląda optymistycznie w porównaniu ze styczniem i lutym. W IV kw. tradycyjnie budżet marketingowy spada i to ma wpływ na nasz biznes, (...) a w I kw. zaczęliśmy zwiększać budżet. Musimy pamiętać, że w lutym skupialiśmy się na kwestiach technicznych i to miało wpływ na liczbę treści dodawanych do gry".

"Spodziewamy się, w marcu wyższych płatności od graczy oraz wydatków (marketingowych - PAP) niż w lutym" - dodała.

Jak podano w raporcie Ten Square Games, w styczniu 2021 płatności od graczy w "Fishing Clash" wyniosły ok. 48,2 mln zł, a w lutym spadły do 39,3 mln zł - spadek ten zaniepokoił analityków. W grudniu 2020 roku przychody wyniosły 48,9 mln zł. Wydatki marketingowe w "Fishing Clash" w styczniu 2021 r. wzrosły do 8,3 mln zł, z 6,8 mln zł w grudniu 2020 roku, a w lutym spadły do 6,7 mln zł.

Wojciech Gattner podał, że firma nadal mocno stawia na rozwój "Fishing Clash", a plany związane z rozbudowaniem gry sięgają pięć lat w przód.

Spółka optymistycznie ocenia perspektywy wydania w tym roku "Fishing Clash" w Chinach. Partnerem Ten Square Games w tym procesie jest NetEase.

"Spodziewamy się certyfikacji wkrótce" - powiedziała Idzikowska.

Jak podała Idzikowska, w 2020 roku siedem gier wydawanych przez NetEase otrzymało zgodę chińskiego regulatora na premierę w Państwie Środka. Z rozmów spółki z partnerem wynika, że "Fishing Clash" jest w pierwszej piątce tytułów obsługiwanych przez tego wydawcę w kolejce na chiński rynek. Jak zauważyła członkini zarządu, analitycy spodziewają się, że w tym roku do Chin trafi łącznie więcej zagranicznych gier niż w 2020. Dodała, że spółka wiążę duże nadzieje z premierą gry na chińskim rynku, ze względu na sukces w innych krajach.

Idzikowska oceniła, że Ten Square Games jest dobrze przygotowane do zmiany polityki prywatności Apple, która - według oceny spółki - może wejść w życie na początku kwietnia. Firma od sześciu miesięcy m.in. testowała uzyskiwanie zgód na wykorzystanie danych, rozmawiała z partnerami marketingowymi oraz aktualizowała model finansowy.

Spółka nadal szuka celów akwizycyjnych, trwają rozmowy w tej sprawie. Prezes Maciej Zużałek podał, że zarząd dostrzega kilka interesujących celów. W prezentacji podano, że w 2020 roku Ten Square Games przyjrzało się ok. 50 spółkom, przeprowadziło 18 procesów badania tych firm (due diligence), złożyło pięć niewiążących ofert oraz brało udział w negocjacjach z trzema podmiotami.

Zarząd Ten Square Games skłania się ku wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok.

"Myślę, że wypłacimy dywidendę. Jej wartość będzie zależała od naszej oceny, związanej z liczbą procesów fuzji i przejęć, i możliwości inwestycji w przyszłą przyszłość Ten Square Games" - powiedział prezes.

W 2020 roku spółka przeznaczyła na dywidendę za 2019 rok łącznie 27,37 mln zł, czyli 3,78 zł na akcję. Zysk netto w 2020 rok wyniósł 151,6 mln zł.

Prezes podał, że cele programu motywacyjnego dla zarządu i kluczowych pracowników spółki zostaną podane w kwietniu. (PAP Biznes)

kuc/ asa/