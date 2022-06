Ten Square Games pogłębia spadki. Coraz niższe przychody z gier

/ Puls Biznesu

Kurs Ten Square Games pogłębia kilkuletnie minima. W maju spółka zanotowała spadek przychodów z gier mobilnych. Czwartek jest dniem ustalenia prawa do dywidendy, która przy obecnym kursie daje stopę na poziomie 8,6 proc.

Kurs producenta gier mobilnych jest niżej od początku roku o 64 proc. Kapitalizacja spółki wynosi mniej niż 850 mln zł, chociaż jeszcze dwa lata temu przekraczała 4 mld zł. Kurs podczas czwartkowej sesji spadł do poziomu 114,20 zł za akcję - najniższego od sierpnia 2019 r. Po południu kurs zniżkował o ok. 4 proc.

Tak inwestorzy zareagowali na dane o przychodach z gier mobilnych podane przez portal Sensor Tower, według których spółka wygenerowała 5 mln USD (vs 6 mln USD kwietniu). Najważniejsza gra „Fishing Clash” wygenerowała 3 mln USD (vs 5 mln USD w kwietniu) i pobrano ją 0,8 mln razy. Drugi największy tytuł z portfolio, czyli „Hunting Clash” przyniósł 1,3 mln USD (vs 1,3 mln USD w kwietniu), pobrany był 0,5 mln razy. Inne produkcje przyniosły nieco ponad 0,2 mln USD. Spółka Rortos, należąca do TEN wypracowała 0,5 mln USD (vs 0,4 mln USD w kwietniu). „Fishing Clash” w Chinach (iOS) wypracował 0,3 mln USD (vs 0,3 mln USD w kwietniu).

Sensor Tower oblicza przychody gier mobilnych pochodzące z płatności od graczy, po odjęciu 30 proc. prowizji przekazywanej przez producentów na rzecz właścicieli sklepów, czyli Google i Apple. Przychody powyżej 1 mln USD są zaokrąglane do pełnych mln USD.

Wcześniej agencja Sensor Tower sygnalizowała, że wydatki konsumenckie na gry mobilne spadły w I kwartale o 7,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, wobec czego na rynku panuje sporo niepewności.

Czwartek jest w dodatku dniem, w którym spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za zyski z roku 2021.Ten Square Games wypłaci 10 zł na jedną akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 8,6 proc. według kursu na poziomie 115 zł. Wypłata nastąpi 16 czerwca. Od jutra kurs będzie notowany po odcięciu dywidendy.

W poniedziałek 30 maja analitycy Haitong Banku obniżyli cenę docelową akcji spółki do 258 zł, utrzymując rekomendację "kupuj"

MKu