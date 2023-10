Robert Telus zapowiada walkę PiS-u o utrzymanie władzy

Czarzasty: Prezydent powinien upoważnić osobę z opozycji do tworzenia rządu Prezydent powinien upoważnić osobę z opozycji do tworzenia rządu; czy to zrobi? Moim zdaniem nie - powiedział we wtorek w TVN24 jeden z liderów Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Według niego prezydent wyznaczy na premiera kogoś z PiS, ale - jak dodał - ta osoba nie będzie w stanie stworzyć rządu.