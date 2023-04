Nowy minister rolnictwa zapowiada mocne kontrole zboża na granicy

Będzie bardzo mocna kontrola zboża na granicy. Każde ziarno będzie kontrolowane – zapewnił nowy minister rolnictwa w wywiadzie z portalem iPl. Rano informowano o dodatkowych obostrzeniach dla ukraińskiego zboża.

fot. Tom Pelleg / / Shutterstock

Robert Telus został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zastąpił na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który w środę złożył rezygnację.

Nowy szef resortu rolnictwa podkreślił, że bardzo ważne jest, "by ograniczyć wpływanie zboża z Ukrainy. "Na ile jesteśmy w stanie to zrobić, na pewno to zrobimy" - powiedział. Dodał: "Każde źdźbło, każde ziarno będzie kontrolowane po to, żebyśmy byli pewni, co wyjeżdża do Polski".

Telus wyraził przekonanie, "iż wicepremier Henryk Kowalczyk stał się ofiarą decyzji Komisji Europejskiej".

To Unia zwolniła polską granicę z cła

"To Unia Europejska zwolniła naszą polską granicę z cła, ponieważ to jest także granica Unii Europejskiej. (…) Może nie do końca dziwimy się tym decyzjom, bo to jest wielka pomoc Ukrainie. My się z tym zgadzamy, że Ukrainie trzeba pomagać, ale nie kosztem (...) Polski. To Unia Europejska pozwoliła na to, być może nieświadomie, że do Europy płynie też zboże rosyjskie, co spowodowało bardzo niską cenę w całej Europie. Kosztów decyzji Unii Europejskiej, może słusznych pod względem pomocy Ukrainie, nie może ponosić Polska i kraje frontowe" – powiedział.

Nowy szef resortu rolnictwa przyznał, że spoczywa na nim "odpowiedzialność upłynnienia zboża z Polski, przynajmniej do żniw". "Jeżeli nie upłynnimy tego zboża, jeżeli nie wygospodarujemy wolnej przestrzeni magazynowej, to podczas tegorocznych żniw będzie tragedia, zarówno dla polskiego rolnictwa, jak i całej Polski. To najważniejsze zadanie, które stoi obecnie przede mną" – powiedział.

Zapytany o pomysły na ograniczenie napływu zboża ze wschodu na polski rynek odpowiedział: „Pewne pomysły i programy, które będą realizowane, już przedstawił wicepremier Henryk Kowalczyk. Dołożę do tego jeszcze na pewno bardzo mocną kontrolę na granicy”.

Prezydent: trzeba podjąć działania po obu stronach granicy, aby zwiększyć kontrolę nad przepływami zboża

"Trzeba podjąć w tym zakresie działania po obu stronach granicy, aby zacieśnić kontrole, zwiększyć kontrole nad tymi przepływami zboża z Ukrainy na przyszłość, aby nie dochodziło także na naszym obszarze do spekulacji cenowych w tym zakresie, aby nie dochodziło też do różnego rodzaju działań, które w wielu przypadkach wiążą się też ze złamaniem prawa" - mówił prezydent Duda.

Wskazał, że "prawda jest taka, że pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją". "Nigdy jeszcze zboże z Ukrainy w tak ogromnej ilości nie przechodziło granicy w tym kierunku, ale jest to związane z sytuacją, że trzeba była jakimiś drogami to zboże w kierunku krajów potrzebujących prowadzić" - zaznaczył. (PAP)

autorzy: Marcin Jabłoński, Jakub Borowski, Wojciech Kamiński

