Telus: Polska nie wpuści zboża z Ukrainy bez względu na decyzję KE

Bez względu na decyzję KE Polska nie wpuści zboża z Ukrainy do Polski - poinformował szef resortu rolnictwa Robert Telus.

fot. Marcin Banaszkiewicz / / FOTONEWS

"My po 15 września na pewno nie będziemy ukraińskiego zboża wpuszczać. Deklaruję to po spotkaniu z premierem" - powiedział.

W środę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefami resortów w związku z zakończonym wczoraj nieformalnym posiedzeniem Rady UE ds. rolnictwa.

Szef rządu poinformował, że rozmawiano o dalszych działaniach mających na celu zabezpieczenie polskiego rynku rolnego po 15 września.

28 kwietnia 2023 r. KE osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych. Początkowo unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji obowiązywał do 5 czerwca, następnie został przedłużony do 15 września br. Dozwolony jest tranzyt zbóż przez terytoria tych krajów. (PAP Biznes)

