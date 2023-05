Minister rolnictwa: Państwa "przyfrontowe" wystąpią do KE o dalszą pomoc dla rolników

Szef resortu rolnictwa Robert Telus przekazał w piątek, że pięć państw "przyfrontowych" wystąpi do Komisji Europejskiej o zwiększenie pomocy dla rolników w związku z sytuacją, jaka powstała na rynku w związku z importem ukraińskich towarów rolnych. Koalicja wystąpi też o przedłużenie regulacji unijnych obowiązujących do 5 czerwca br.

fot. Grzegorz Krzyżewski / / FORUM

W piątek odbyły się rozmowy przedstawicieli tzw. państw przyfrontowych - Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier - w sprawie towarów rolnych pochodzących z Ukrainy. Rozmowy dotyczyły m.in. ogłoszonego 2 maja br. unijnego rozporządzenia o tymczasowych środkach zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Obostrzenia te mają obowiązywać do 5 czerwca br.

"Wniosek końcowy jest taki, że w tej koalicji będziemy dalej współpracować. Będziemy monitorować to rozporządzenie, które weszło w życie 2 maja. Tu chodzi o korytarz solidarnościowy, żeby on działał, przynajmniej na te cztery produkty, które są zapisane w rozporządzeniu. (...) Wystąpimy z wnioskiem jako pięć krajów do Komisji Europejskiej o to, aby, tak jak było obiecane, przedłużyć działanie tego rozporządzenia po 5 czerwca (...)" - podkreślił szef MRiRW podczas briefingu po piątkowym spotkaniu.

"Myślę, że będzie taka zgoda, aby rozporządzenie obowiązywało także po czerwcu, bo tak było w tych pierwszych negocjacjach. Oczywiście, my wystąpimy w tym wspólnym stanowisku (...) aby potwierdzić, że nas bardzo interesuje, aby było to także po 5 czerwca, (...) tutaj nie powinno być problemów” – zapewnił Robert Telus.

Minister zaznaczył, że środki, które są skierowana z funduszu kryzysowego Wspólnej Polityki Rolnej, są dla krajów "przyfrontowych" niewystarczające. "Będziemy zwracać się do KE, aby zwiększyła środki pomocowe dla naszych rolników ze środków z budżetu ogólnego KE, nie ze Wspólnej Polityki Rolnej". Jak podkreślił, pieniądze z funduszu kryzysowego WPR zostały już w całości wyczerpane.

Telus przekazał również, że razem z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier rozmawiał z ministrem rolnictwa Ukrainy. "Nasza rozmowa dotyczyła technicznych spraw wejścia w życie rozporządzenia" - powiedział szef MRiRW, odnosząc się do unijnych tymczasowych środków zapobiegawczych dot. przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika.

"Poinformowaliśmy stronę ukraińską i naszych koalicjantów z krajów przyfrontowych, że dalej jako Polska będziemy prowadzić pełen monitoring tych produktów, które wpływają do nas z Ukrainy, kontrolę na granicy, jak również kontrolę tranzytu tych czterech produktów, czterech zbóż. Dalej będziemy eskortować te produkty, będziemy pilnować, by były z Polski wywożone" – zadeklarował minister rolnictwa.

"Również będziemy prowadzić pełen monitoring - to było powiedziane dziś, był sztab kryzysowy zwołany przez premiera - te produkty, które nas najbardziej interesują, objęte systemem SENT. Chcemy wiedzieć, skąd przypływają te produkty, gdzie są rozładowywane, byśmy mieli pełen obraz tej sytuacji. Mam na myśli: mąkę, mięso drobiowe, jajka, sok jabłkowy, owoce jagodowe, mrożone miękkie" – dodał Robert Telus.

28 kwietnia br. Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja br. poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Jednocześnie - jak podała KE - Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących tych i wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy. Tego samego dnia uchylone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

Unijne rozporządzenie zakazuje w okresie od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) swobodnego obrotu nasionami wymienionych roślin pochodzącymi z Ukrainy w pięciu państwach członkowskich UE: Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Wskazane cztery zboża z Ukrainy nadal mogą znajdować się w tranzycie przez te pięć państw w ramach wspólnej celnej procedury tranzytowej lub trafiać do kraju lub terytorium poza UE. Pochodzące z Ukrainy pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik mogą również być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE innych niż Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.(PAP)

autorka: Anna Bytniewska

