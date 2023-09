Telus: Nie będziemy szli w kierunku mięsa syntetycznego, czy diety opartej na jedzeniu robaków

Ochrona klimatu jest ważna, ale bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze – powiedział w czwartek w Karpaczu minister rolnictwa Robert Telus. W tym kontekście wskazał m.in., że unijna propozycja ograniczenia stosowania pestycydów o 50 proc. jest „niesprawiedliwa”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szef resortu rolnictwa wziął w czwartek udział w zorganizowanym w ramach odbywającego się w Karpaczu 32. Forum Ekonomicznego panelu dyskusyjnym poświęconym sektorowi rolno-spożywczemu.

Pytany o trendy żywieniowe Telus wyraził opinię, że polskie społeczeństwo nie jest przygotowane na odejście od diety mięsnej. „Nie będziemy szli w kierunku mięsa syntetycznego, czy diety opartej na jedzeniu robaków. Nasze społeczeństwo nie jest kulturowo przygotowane do przejścia na dietę wegetariańską” – powiedział minister, podkreślając przy tym, że jeśli ktoś chce rezygnować z mięsa w diecie, to ma do tego „pełne prawo”.

Szef resortu rolnictwa podkreślił jednocześnie, że w Polsce powinna być rozwijana produkcja białka roślinnego. „Ono jest potrzebne choćby w paszach i powinno być wytwarzane w Polsce. Tu jest dużo do zrobienia, choćby rozwój struktury sprzedażowej” – zaznaczył minister.

Telus pytany był także o Europejski Zielony Ład. Ocenił, że niektóre elementy tej inicjatywy „są dobre”. „Wczoraj ogłosiliśmy program +Lokalna Półka+, to jest wpisywanie się w Europejski Zielony Ład i jego jeden z punktów, czyli skracanie drogi od pola do stołu i to jest dobry punkt, bo w tej chwili średnia droga produktów w Europie to około 180 kilometrów. My dążmy do tego, by to skrócić. Wprowadzając program +Lokalna Półka+ skracamy tę drogę maksymalnie – produkty od rolnika trafią od razu do sklepu, omijamy pośredników” – mówił.

Minister wskazał też na elementy Europejskiego Zielonego Ładu, z którymi jego resort się nie zgadza. „Ograniczenia związane z użyciem pestycydów. UE mówi, niech wszystkie kraje ograniczą wykorzystanie pestycydów o 50 proc. Polska na przykład stosuje o wiele mniej pestycydów niż na przykład Holandia. A powiedzenie wszystkim krajom ograniczcie stosowanie tych środków o 50 proc. jest niesprawiedliwe. Ustalmy średnią, jaka jest w Europie i niech każdy do tej średniej obniży – to jest sprawiedliwe” – oświadczył Telus, wskazując, że większość ministrów rolnictwa krajów UE jest tego samego zdania co on w tej kwestii.

Szef resortu rolnictwa podkreślił przy tym, że dbanie o klimat jest ważne, ale – jak wskazał – musi być ono roztropne. „To jest rzecz do przemyślenia, co w Zielonym Ładzie jest dobrego, a co złego (…). Ochrona klimatu jest ważna, dbanie o środowisko jest ważne, ale bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze” – podkreślił szef resortu rolnictwa. (PAP)

autor: Piotr Doczekalski

