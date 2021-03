Teleporady po nowemu. Lekarz nie będzie mógł narzucić wizyty w formie

Chiny chcą zaszczepić do 80 proc. populacji najpóźniej do połowy 2022 r.

Chiny mają zamiar zaszczepić przeciw Covid-19 między 70-80 proc. populacji kraju do końca roku, a najpóźniej do połowy 2022 roku - powiedział w sobotę dyrektor chińskiego Centrum Kontroli Chorób Gao Fu. Jak oszacował, zaszczepionych ma zostać do miliarda osób.