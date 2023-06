Teleporady to żyła złota. Lekarz-rekordzista wypisywał 700 e-recept dziennie, sprawą ma zająć się prokuratura

Pandemia koronawirusa zamknęła przychodnie i rozpoczęła się era teleporad. Dla wielu firm i lekarzy to istna żyła złota. Pytanie tylko, gdzie w tym wszystkim jest dobro pacjenta.

715,8 tys. recept miało wystawić małżeństwo lekarzy w ciągu tylko minionego roku. To rekord w skali kraju, a Ministerstwo Zdrowia chce, by sprawą zajęła się prokuratura - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

O receptę na życzenie nie jest dziś trudno. Często można spotkać reklamy w stylu "konsultacja medyczna w 15 min za 69 złotych" lub podobne. Pacjenci chętnie korzystają nie tylko z e-recept, ale także e-zwolnień. Staje się to już niemal plagą, a konsultacja medyczna w wielu przypadkach to po prostu fikcja.

Jak podaje dziennik, tylko w marcu 2023 roku jeden ze wspomnianych małżonków - lekarzy - wypisywał średnio 700 e-recept dziennie. To wynik przyprawiający o zawrót głowy i niemal fizycznie niemożliwy do osiągnięcia. Z wyliczeń wynika, że nawet gdyby lekarz pracował bez przerwy 24 godziny na dobę w każdy dzień miesiąca, recepta musiałaby być wystawiana... co dwie minuty.

Żeby było ciekawiej, e-recepty były wypisywane w kilku placówkach jednocześnie (!). Zasadne jest więc pytanie, kto wystawiał je tak naprawdę. Rekordziści wydawali e-recepty głównie przez platformy internetowe udzielające porad zdalnie. W normalnych warunkach lekarze wystawiają kilka, może kilkanaście recept dziennie.

Wśród TOP5 leków, na które najczęściej wystawiano recepty, znalazły się: marihuana medyczna, antykoncepcja awaryjna, leki na odchudzanie, antybiotyki oraz silne leki przeciwbólowe. By znaleźć się w TOP10 lekarzy wypisujących najwięcej recept w 2022 roku, trzeba było mieć ich na koncie minimum 108 tys. - wylicza DGP.

Biorąc pod uwagę stawki, jakie otrzymują lekarze pracujący w firmach pośredniczących w udzielaniu zdalnych, odpłatnych porad kończących się wydaniem e-recepty lub e-zwolnienia, można szacować, że małżeństwo lekarzy mogło zarobić od 7,1 mln zł do nawet 14,3 mln zł w skali roku - dodano.

JM