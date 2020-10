Telefon od pracownika PKO BP? Oszuści dzwonią do klientów

fot. Kacper Pempel / FORUM

Podszywają się pod pracowników PKO BP i dzwonią do klientów. Oszuści wyłudzają dane i zachęcają do instalacji aplikacji umożliwiającej nielegalne przelewanie pieniędzy z konta bez zgody właściciela rachunku. To kolejny bank na celowniku oszustów.



– Ostrzegamy przed telefonami od nieznanych Ci osób, które podają się za pracowników banku, powołują się na względy bezpieczeństwa i nakłaniają do zainstalowania na Twoim urządzeniu aplikacji do zdalnej weryfikacji – ostrzega PKO Bank Polski w komunikacie na stronie internetowej.

Oszuści podszywający się pod pracowników banku mogą poprosić m.in. o podanie poufnych danych osobowych, pobranie ze sklepu Google Play i zainstalowanie na telefonie, tablecie lub komputerze aplikacji do zdalnej weryfikacji, np. TeamViewer QuickSupport, czytamy w ostrzeżeniu. W zeszłym tygodniu o podobnej fali ataków na klientów ostrzegał Alior, Millennium i Getin Bank.

Cyberprzestępcy w rzeczywistości chcą wyłudzić dane do logowania do bankowości internetowej i mobilnej oraz narzędzia autoryzacyjne. Będąc w nielegalnym posiadaniu tych informacji, oszuści mogą wykorzystać je m.in. do wykonania przelewu z konta ofiary kradzieży danych na nieznany rachunek bankowy.

W ostatnim czasie trwa wzmożony atak internetowych przestępców m.in. na klientów banków. Oszuści podszywają się pod pracowników, dzwonią z informacją o rzekomym nieautoryzowanym logowaniu do serwisu czy "kuszą" atrakcyjnymi ofertami. Więcej o tym, jakie kroki podjąć w przypadku utraty danych pisaliśmy w artykule pt. "Co zrobić, gdy padniemy ofiarą kradzieży danych osobowych?"

DF