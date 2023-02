Tegoroczne PIT-y zaskoczą podatników. Lepiej nie polegać w ciemno na rządowym programie

fot. Valenty / / Shutterstock

15 lutego ruszyła usługa "Twój e-PIT" umożliwiająca złożenie formularza podatkowego za 2022 r. online. Podatnicy mogą już przystąpić do składania rocznych zeznań. Warto jednak sprawdzić to, które przygotowali urzędnicy, żeby na pewno skorzystać ze wszystkich przysługujących ulg i preferencji. A możliwości w tym roku jest wiele.



W środę 15 lutego wystartowała rządowa usługa do rozliczania podatków "Twój e-PIT". W celu sprawdzenia formularza trzeba zalogować się na platformie e-Urzędu Skarbowego. Podatnicy mają do wyboru trzy opcje – mogą wejść do systemu za pomocą:

profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej,

aplikacji mobilnej mObywatel,

danych podatkowych (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

W 2023 roku Polacy będą składać zeznania roczne po największej reformie podatkowej od 30 lat. Składający PIT muszą pamiętać o zmianach, jakie wprowadzono w ramach "Polskiego ładu".

"Polski ład". Zmiany, które wpłyną na PIT za 2022 rok

W ramach reformy znanej jako "Polski ład"2 w systemie prawnym doszło do zmian, które wpłyną na wspólne rozliczenie PIT za 2022 r.:

obniżono stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc. w I progu podatkowym, podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł, podwyższono próg podatkowy do 120 000 zł, od 1 lipca 2022 roku zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, przyznano możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej, przywrócono możliwość preferencyjnego rozliczenia samotnym rodzicom, zwiększono kwotę dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), dano możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt za 2022 rok, ujednolicono terminy rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38); zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia, ustanowiono nowe ulgi i preferencje podatkowe (m.in. ulgę dla rodzin 4+, ulgę na powrót, ulgę dla pracujących seniorów).

Ze względu na te liczne zmiany, w tym roku szczególnie warto zweryfikować przygotowaną przez resort finansów deklarację i upewnić się, że skorzystaliśmy ze wszystkich dostępnych preferencji podatkowych i ulg.

Jak upewnić się w praktyce? Podatnicy powinni przeanalizować dokonywane w 2022 roku darowizny i poniesione wydatki. Może okazać się, że w obliczu nowych przepisów mają prawo odliczyć od podatku wydatki na modernizację ogrzewania, wymianę okien, zamontowaną pompę ciepła czy fotowoltaikę.

Zanim przystąpimy do składania rocznego zeznania, warto zadać sobie pytania:

Czy opłaca nam się rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem, jeżeli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko? Czy jesteśmy w grupie uprzywilejowanych podatników i nie zapłacimy podatku? Czy fiskus odda nam ulgę dla klasy średniej? Czy skorzystamy z nowej kwoty wolnej od podatku? Czy opłaca nam się zmienić formę opodatkowania i możemy to zrobić? Z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać? Czy możemy przekazać 1,5 proc. podatku OPP? Po analizie naszej sytuacji podatkowej należy wybrać właściwy formularz zeznania podatkowego, który powinniśmy przekazać fiskusowi.

Na jakim druku rozliczyć PIT za 2022 rok?

Przy rozliczeniu rocznym przede wszystkim należy wybrać odpowiedni druk. Rozróżnienie jest przy tym stosunkowo proste i opiera się na kilku rodzajach podstawowych formularzy:

PIT-37: to deklaracja składana najczęściej. Druk ten składają fiskusowi osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci,

PIT-36: to deklaracje składane (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) i składane przez podatników rozliczających się według skali podatkowej. Ponadto zrobią to również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych,

PIT-36L: to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy.

PIT-28: to deklaracja dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidziano formularz PIT-28. Obejmuje to z jednej strony przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych,

PIT-38: to deklaracja którą rozliczają podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu,

PIT-39: to deklaracja, która rozliczają osoby które uzyskały przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami powinny znaleźć się na formularzu PIT-39.

Więcej o tym, jak przygotować się do prawidłowego złożenia zeznania podatkowego za 2022 rok, przeczytaj w artykule: "Błędy i pułapki w PIT - przygotuj się do zeznania rocznego po »Polskim ładzie«".

Deklaracje podatkowe, które można wysłać online

Platforma "Twój e-PIT umożliwia podatnikom rozliczenie formularzy:

• PIT-28,

• PIT-36,

• PIT-37,

• PIT-38.

Warto pamiętać, że formularz PIT-37 oraz PIT-38 zostaną automatycznie zatwierdzone 30 kwietnia 2023 r. Jeżeli do tego czasu podatnik samodzielnie nie potwierdzi zeznania w usłudze "Twój e-PIT", nie wyśle deklaracji online w innym programie lub w tradycyjny sposób (wysyłając papierowy druk na adres urzędu), PIT zostanie przyjęty w takiej wersji, jak przygotował go fiskus.

Warto pamiętać, że podatnicy, którzy wypełniają PIT-36, muszą samodzielnie przygotować zeznanie za 2022 rok, tak samo osoby, które rozliczają ryczałt na formularzu PIT-28.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2022 rok?

W ramach "Polskiego ładu" ujednolicono termin składania zeznań rocznych dla większości formularzy. Ostateczny temin wskazanych powyżej deklaracji upływa 2 maja 2023 roku.

Nie warto jednak czekać ze złożeniem zeznania do ostatnich dni. Tym bardziej że w tym roku przedsiębiorcy muszą jeszcze rozliczyć się z ZUS-em z zapłaconego podatku zdrowotnego (składki zdrowotnej). Dodatkowo warto sprawdzić i przeliczyć zeznanie podatkowe, korzystając z programu naszego partnera e-pity.pl

Podatkowy rozkład jazdy

Dla wszystkich zainteresowanych podatkami, księgowych, przedsiębiorców oraz każdego, kto chce pilnować kalenadarza w sezonie rozliczeń, przygotowaliśmy do pobrania "Podatkowy rozkład jazdy" - zestaw najważniejszych terminów, których trzeba dopilnować w trwającym okresie rozliczeń.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe.

