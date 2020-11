Tego nie rób. Złe nawyki seniorów korzystających z bankowości internetowej

fot. Halfpoint / Shutterstock

Bankowość internetowa i mobilna to wygodne rozwiązania pozwalające zdalnie zarządzać finansami. Pisaliśmy już o zaletach obu tych rozwiązań. Teraz podpowiadamy, czego lepiej nie robić, by nie narazić się na utratę pieniędzy. Licho nie śpi – oszuści na różne sposoby próbują przechytrzyć cyfrowych klientów banków.

Bankowość nieustannie ewoluuje. Wraz z pojawieniem się nowych form obsługi finansów, pojawiają się nowe formy oszustw. Z naszego poradnika dowiesz się, jak zabezpieczyć swoje finanse w sieci. Dobrze znasz opisane niżej zalecenia? Pokaż ten tekst komuś, kto powinien się z nim zapoznać.

1. Nie daj się oszukać przez telefon

Plagą, z którą muszą mierzyć się seniorzy są oszustwa „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy dzwonią do ofiary i próbują ją nakłonić do wycofania oszczędności z banku. Przekonują na przykład, że trwa atak hakerów i przekazanie pieniędzy „funkcjonariuszowi policji” uchroni oszczędności przed kradzieżą. Stosują też inne legendy, by przekonać seniora do wypłaty pieniędzy. Zdarza się też, że oszust zadzwoni i poprosi o przekazanie danych do logowania do bankowości elektronicznej lub numerów z kart płatniczych. Kiedy odbierzesz telefon, w którym ktoś prosi o wrażliwe dane lub zaleca wypłacić oszczędności z konta, możesz być pewien, że chodzi o jakąś formę oszustwa. Zachowaj czujność.

2. Nie daj się oszukać e-mailem lub SMS-em

Przestępcy bardzo często podszywają się pod banki lub inne instytucje i rozsyłają fałszywą korespondencję na skrzynki mailowe lub poprzez SMS-y. Zazwyczaj w takich wiadomościach zamieszczają link (adres internetowy) kierujący do sfałszowanej strony internetowej. Ofiara jest przekonana, że loguje się do swojego banku,a wpisując login i hasło do formatki przekazuje te informacje złodziejom. Zapamiętaj, że bank nigdy nie przesyłają w wiadomościach linków kierujących do systemów transakcyjnych, ani nie nakłaniają do instalacji dodatkowego oprogramowania w telefonie. Zachowaj też czujność, jeśli dostaniesz wiadomość z podejrzanym załącznikiem. Hakerzy w ten sposób próbują podrzucić klientom wirusy, które potrafią na przykład przechwytywać znaki wpisywane na klawiaturze.

3. Nie korzystaj z banku na obcym komputerze

Do banku loguj się wyłącznie na swoim komputerze. Nie korzystaj z pożyczonych urządzeń, bo nigdy nie wiesz, czy na takim komputerze nie ma zainstalowanego wirusa. Pamiętaj też, by po każdej sesji wylogować się z bankowości internetowej. 4. Nie bój się zapytać o poradę

Jeżeli czegoś nie jesteś pewien, nie wstydź się zapytać o poradę. Dostaniesz podejrzany e-mail, nie wiesz czy podany rachunek do wpłaty jest prawidłowy, nie potrafisz wykonać operacji na smartfonie, znajomy prosi o pożyczkę przez Facebooka? Chwyć za słuchawkę i zadzwoń do banku lub znajomego, który prosi o pożyczkę. Jeśli w grę wchodzą Twoje pieniądze lepiej upewnić się dwa razy, zanim wykonasz przelew. Z kolei jeśli nie wiesz jak wykonać jakąś operację w bankowości, nie wstydź się zapytać w banku, na infolinii. Młodzi też miewają z tym problemy.

5. Nie zapominaj o konserwacji laptopa i smartfona

Pamiętaj by na bieżąco wgrywać aktualizacje do swojego telefonu. Nie pomijaj ich i nie ignoruj, bo wiele aktualizacji zawiera tzw. „łatki bezpieczeństwa”. Twórcy oprogramowania na bieżąco reagują na potencjalne słabe strony i wgrywają odpowiednie aktualizacje zabezpieczeń. Pamiętaj też, by zainstalować na komputerze program antywirusowy. Nie zaszkodzi, jeśli takie oprogramowanie wgrasz też do swojego smartfona.

6. Nie łącz się z bankiem przez publiczne WiFi

Nie łącz się z bankowością internetową przez publiczne sieci WiFi, np. w hotelu czy kawiarni. Taka sieć może nie być bezpieczna – może znajdować się na podsłuchu hakerów. Kiedy wprowadzisz wrażliwe dane do przeglądarki (np. login, hasło, numery kart płatniczych), informacje te mogą wpaść w ręce oszustów.

7. Nie stosuj słabych haseł

Stosuj wyłącznie silne hasła do bankowości internetowej. Proste ciągi znaków są łatwe do odgadnięcia. A także kombinacje składające się np. z imienia i daty urodzenia (te informacje stosunkowo łatwo pozyskać). Najlepiej, by hasło składało się z cyfr, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych.

8. Nie przechowuj hasła razem z loginem

Nie przechowuj w widocznym miejscu danych do logowania do bankowości internetowej lub numerów PIN do kart płatniczych. Torebka czy saszetka, z którą chodzisz po mieście nie jest dobrym miejscem na trzymanie poufnych informacji. Najlepiej takie rzeczy trzymać w domu, w dobrze zabezpieczonym miejscu. Login i hasło do bankowości internetowej to klucz do oszczędności zgromadzonych w banku, więc informacje te powinny być dobrze chronione.

9. Nie szukaj przez wyszukiwarkę strony logowania do banku

Jeżeli zapomniesz adresu strony logowania do banku, nie korzystaj z wyszukiwarki internetowej. Wejdź na główną stronę swojego banku, np. santander.pl, a następnie odszukaj przycisk logowania. Z reguły znajduje się on z prawym górnym rogu witryny. Zdarzały się już sytuacje, że oszuści podstawiali w wyszukiwarkach adresy kierujące do podrobionych stron internetowych.

10. Nie rezygnuj z powiadomień SMS

Powiadomienia SMS lub tzw. pushe z aplikacji, to bardzo dobry sposób na kontrolę finansów. Jeżeli Twój bank oferuje taką usługę, nie rezygnuj z niej. Dzięki niej na bieżąco będziesz dostawał powiadomienia o operacjach na Twoim rachunku bankowym. W ten sposób od razu wychwycisz ewentualne nieautoryzowane transakcje.

Artykuł jest częścią projektu „Bankowość internetowa od podstaw” przygotowanego we współpracy z Santander Bank Polska.