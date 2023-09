Techniczna bessa za rogiem. Na dolarowy WIG20 patrzą inwestorzy zagraniczni

fot. CFOTO / / ddp images

Przeliczony na amerykańskie dolary indeks WIG20 jest już o krok przeceny na poziomie 20 proc. liczonej od ostatniego szczytu notowań. Tym samy indeks, na który patrzą przede wszystkim dominujący w handlu na GPW inwestorzy zagraniczni, wchodzi w objęcia technicznej bessy.

We wtorek WIG20 notowany w amerykańskiej walucie spadł do 442,92 pkt, ale w poprzedni czwartek zaliczył poziom 442,14 pkt. To oznacza, że już wtedy spadł od szczytu z 31 lipca (551,45 pkt) o 19,8 proc., a po sesji we wtorek wciąż utrzymuje słabość będącą kumulacją postawy WIG20 oraz deprecjacji kursu złotego do dolara.

tradinview

Przecena od 20 proc. od szczytu jest umownym wyznacznikiem wejścia rynku w okres bessy. Moment ten często też jest określany „techniczną bessą”, wszakże i w czasie hossy korekty potrafią sięgać wspomnianych 20 proc., a indeksy po nich wracać na wzrostową ścieżkę. „Techniczna” jest tu więc terminem dającym większe pole do interpretacji.

Nie o definicję tu jednak chodzi, a sygnał, który zagranicznym inwestorom pokazuje dolarowy WIG20. Indeks ten w pełniejszy sposób przedstawia kondycję naszego parkietu w ich oczach. To bowiem oni ciągle odpowiadają za większość obrotów na rynku akcji warszawskiej giełdy. W 2022 r. było to średnio 64 proc., a z miesiąca na miesiąc amerykańskie banki zajmują pozycję lidera największych obrotów akcjami na GPW. W sierpniu byłnim Goldman Sachs, a tuż za nim Bank of America Securities.

W nieco ponad 2 miesiące WIG20USD spadł o blisko 20 proc. od szczytu, ale trzeba dodać, że wcześniej od dołka z października 2022 r. zyskał nieco ponad 100 proc. Od szczytu hossy WIG20 liczony w złotych spadł do ostatniego minimum o ponad 13 proc. Za resztę osłabienia WIG20USD, który w dodatku naruszył statystyczną 200-sesyjną średnią, odpowiadała deprecjacja złotego, który do dolara zaczął wyraźnie tracić od połowy lipca.

Będziemy znów w czymś pierwsi? pic.twitter.com/PQpuzP71nG — blogi.bossa.pl (@BlogiBossaPL) September 12, 2023

Raz z uwagi na odbicie samego dolara, którego indeks DXY (mierzący jego zachowanie względem głównych walut świata) zyskał od swojego dołka z lipca ok. 4 proc., a dwa nałożyła się na to jeszcze słabość polskiej waluty, ciagle będącej pod wpływem zeszłotygodniowej decyzji RPP o obniżce stóp procentowych o 75 pb.

„Ostra obniżka stóp procentowych nie tylko wpędziła PLN w tarapaty, ale równoległe doprowadziła do przeceny akcji banków, które w rodzimym indeksie blue chips mają przecież niemal 30-proc. wagę. W minionym tygodniu ich walory potaniały od 2 proc. (Santander Bank Polska) do 8,5 proc. (Alior Bank). Można zatem powiedzieć, że banki i złoty jadą w tej chwili na tym samym wózku” – komentuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl

Ostatnia decyzja RPP oraz następująca dzień po niej konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego była i nadal jest wstrząsem nie tylko dla polskiej waluty, ale także dla polskiej giełdy. Co najgorsze, nie widać prognoz na poprawę, przynajmniej jeśli chodzi o słabość złotego względem dolara, która mocno przekłada się na notowania WIG20USD.

„To zły znak, kiedy złoty traci pomimo wzrostu kursu EUR/USD i sąsiedniego forinta. To wyraz obaw rynków finansowych, czy można zapanować nad inflacją po dużej obniżce i zapowiedziach kolejnych przez NBP. Przypominamy, że potrzeby pożyczkowe w 2024 rok są tak wysokie, że nie da się ich już finansować tylko krajowymi oszczędnościami, potrzebujemy zagranicznego kapitału, a ten właśnie pokazuje że nam nie ufa” – skomentowali we wtorek na platformie X analitycy z ING.

Aspekt giełdowy to z kolei konstrukcja WIG20, która w 50,6 proc. opiera się na bankach i spółkach surowcowych (Orlen, KGHM, JSW). Branże te są pod silną presją obniżki stóp oraz aprecjacji dolara, nie mówiąc już o wątkach związanych z polityką, bowiem partia rządząca ma przed sobą wybory.

Najbliższe perspektywy nie są zachęcające, a przed nami jeszcze rozliczenie wrześniowej serii kontraktów terminowych, która wyjaśni, czy kalendarzowa stała będzie stacją docelową trwającej korekty indeksu bazowego, czy tylko jej przystankiem.

Michał Kubicki