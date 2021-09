Techland przekłada premierę "Dying Light 2"

/ Techland

Gra „Dying Light 2” autorstwa Techlandu nie trafi do graczy w 2021 r. Wokół spółki wciąż nie brak spekulacji o debiucie na GPW.

Świąt pod znakiem rozprawiania się z hordami zombie nie będzie – przynajmniej jeśli mowa o grze w „Dying Light 2”. Stojący za produkcją Techland poinformował właśnie o zmianie daty premiery.

- Zespół sukcesywnie zbliża się do końca prac nad grą. Gra jest ukończona i znajduje się w fazie testów. To z całą pewnością największy i najbardziej ambitny projekt, jaki kiedykolwiek realizowaliśmy. Niestety, zdaliśmy sobie sprawę, że doprowadzenie gry do oczekiwanego przez nas stanu wymagać będzie więcej czasu – czytamy w komunikacie Techlandu.

Według poprzednich ustaleń tytuł miał się ukazać 7 grudnia 2021 r. Nową datę wyznaczono na 4 lutego 2022 r. Warto dodać, że poprzednio Techland przekładał premierę "Dying Light 2" w styczniu 2020 r. Gra pierwotnie miała trafić do graczy już wiosną 2020 r.

"Dying Light 2 Stay Human" to gra akcji FPP z otwartym światem, w której eksplorujemy miasto zniszczone przez wirus zmieniający ludzi w zombie. - Wirus wygrał, a cywilizacja wróciła do wieków ciemnych. Miasto, jeden z ostatnich bastionów ludzkości, jest na granicy upadku. Wykorzystaj zwinność i umiejętności walki, aby przetrwać i odmień świat. Twoje decyzje mają znaczenie - głosi opis gry na Steam. To tytuł klasy "AAA" (najwyższej jakości, przeznaczoną dla masowego odbiorcy).

Gra jest kontynuacją hitu "Dying Light", który miał premierę w styczniu 2015 roku. Gra ta okazała się ogromnym sukcesem i kolejnym po serii "Dead Island" krokiem, który Techland uczynił w stronę miejsca w światowej czołówce producentów gier survivalowych. Jakość gry, dobre oceny i regularne eventy sprawiły, że wokół gry i studia zbudowała się spora społeczność, a produkcja jest najbardziej oczekiwanym tytułem wśród graczy aktywnych na platformie Steam.

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

Jak dodał podpisany pod dzisiejszym komunikatem prezes Techlandu Paweł Marchewka, już w październiku nowa gra (zarówno w wersji na PC, jak i na konsole) zostanie zaprezentowana dziennikarzom i youtuberom. Z kolei przed końcem września ma się pojawić kolejna porcja oficjalnych informacji o grze.

Techland od lat jest spółką, którą wielu inwestorów chętnie zobaczyłoby na GPW. Więcej na ten temat pisaliśmy w sierpniowym artykule „Techland bliżej giełdowego debiutu? Spółka ma zespół doradców ds. IPO”.

Osoby zainteresowane kulisami powstawania "Dying Light 2" odsyłamy do tekstu "Tak się robi gry", w którym zamieszczona jest relacja z naszej ubiegłorocznej wizyty w nowej siedzibie Techlandu na wrocławskim Muchoborze.

MZ