Techland pochwalił się sprzedażą gier Dying Light i Dying Light 2

Wrocławski wydawca gier Techland w ciągu roku od premiery Dying Light 2 Stay Human sprzedał łącznie 30 mln egzemplarzy obu części franczyzy - poinformował PAP Biznes prezes Paweł Marchewka. Spółka pracuje nad nową grą osadzoną w świecie fantasy, będzie też dodawać nowe treści do Dying Light 2.

/ Techland

"Wyniki sprzedażowe na poziomie 30 mln kopii franczyzy Dying Light to potwierdzenie ogromnego zaufania i zaangażowania społeczności naszych graczy. Trudno o lepszą motywację dla twórców rozrywki. To paliwo dla całego zespołu Techland do dalszego wspierania Dying Light, ale też intensywnych prac nad rozwojem naszego nowego IP open - world osadzonego w uniwersum fantasy" - powiedział PAP Biznes założyciel i prezes Techlandu Paweł Marchewka.

Dying Light i Dying Light 2 to wysokobudżetowe produkcje (AAA) studia Techland. Są to gry osadzone w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Fabuła kontynuacji osadzona jest piętnaście lat po wydarzeniach z pierwszej części Dying Light. Tym razem ludzkość pogrążona jest w brutalnej walce o przetrwanie, a zarażeni czają się w ciemnych budynkach i piwnicach w oczekiwaniu na zmrok, z którego nadejściem ulice znów należą do nich.

Gra Dying Light 2 Stay Human zadebiutowała na rynku 4 lutego 2022 roku. Od zeszłorocznej premiery drugiej części, łączna sprzedaż franczyzy osiągnęła poziom 30 milionów kopii. Miesiąc po premierze Techland informował, że Dying Light 2 sprzedano do tamtej pory w 5 mln egzemplarzy, a pierwszą część tej gry w ponad 20 mln egzemplarzy.

Jak poinformowali przedstawiciele Techlandu, dla spółki kluczowe jest budowanie społeczności wokół własnych produkcji. Twórcy gry zaznaczają, że druga część serii może liczyć na długi okres wsparcia, tak jak miało to miejsce w przypadku pierwszego wydania Dying Light, które zadebiutowało w 2015 roku i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem graczy.

“Nie spoczywamy na laurach i będziemy dalej wspierać grę, dodając nowe treści i rozwiązania przez nadchodzące lata” - mówi Adrian Ciszewski, Chief Creative Officer w Techlandzie.

"Mamy ambitne plany, by nie tylko rozwijać i tworzyć nową zawartość do gry, ale chcemy również trafić do innych mediów i obszarów rozrywki” - dodał Oleg Klapovskiy, Chief Publishing Officer we wrocławskim studio.

Dying Light2 dostępny jest na komputerach i konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Od początku roku, studio przygotowało szereg dodatków i aktualizacji gry, w ślad za sugestiami otrzymanymi od fanów. Dotyczy to m.in.: Community Update, Cross-Gen oraz Legendary Levels.

Techland został założony w 1991 roku przez Pawła Marchewkę. Firma zajmująca się produkcją i wydawaniem gier komputerowych ma biura we Wrocławiu, Warszawie i Ostrowie Wielkopolskim. W sierpniu 2013 roku przedsiębiorstwo uruchomiło oddział w Vancouver, w Kanadzie, działający pod nazwą Digital Scapes Studios. (PAP Biznes)

