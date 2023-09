Te nieruchomości premier Morawiecki przepisał na żonę

Blisko 120 mln zł są warte nieruchomości, które premier Mateusz Morawiecki przepisał na żonę – to wynik śledztwa przeprowadzonego przez Onet. W umowie notarialnej z 2013 r. małżonkowie szacowali ich wartość na 16 mln zł.

Choć premier Mateusz Morawiecki długo wzbraniał się przed poinformowaniem, jakie nieruchomości przepisał na swoją żonę Iwonę Morawiecką w 2013 i 2015 r., to wyręczyli go w tym dziennikarze Onetu.

Łącznie na Iwonę Morawiecką przepisane zostało co najmniej kilka nieruchomości. To działki, mieszkania i lokale użytkowe znajdujące się głównie we Wrocławiu, ale także w Warszawie i na Mazowszu. W ostatnich trzech latach na sprzedaży części z nich na konto Iwony Morawieckiej wpłynęło 21 mln zł.

Zgodnie z informacjami Onetu, w ramach dwóch intercyz Iwona Morawiecka stała się właścicielką: