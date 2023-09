Te kraje UE są największymi importerami rosyjskiego gazu na świecie. "Wkładają pieniądze do kieszeni Putina”

Hiszpania jest obecnie drugim, a Belgia trzecim co do wielkości importerem rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) na świecie pomimo inwazji Rosji na Ukrainę - informuje "Brussels Times". "Kraje europejskie potępiają wojnę, a jednocześnie wkładają pieniądze do kieszeni Putina” - mówi Jonathan Noronha-Gant z organizacji Global Witness.

Według raportu opublikowanego przez Global Witness, organizację pozarządową zajmującą się ochroną środowiska i prawami człowieka, Belgia zakupiła 17 proc. całkowitego rosyjskiego eksportu LNG w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku, przy czym jedynie Chiny (20 proc.) i Hiszpania (18 proc.) kupowały więcej.

Badanie wykazało również, że w ostatnich latach UE jako całość znacznie zwiększyła import rosyjskiego skroplonego gazu. W okresie od stycznia do lipca 2023 r. kraje UE zakupiły 22 mln metrów sześciennych rosyjskiego LNG, czyli o 7 mln m sześc. więcej niż w tym samym okresie 2021 r.

UE kupuje obecnie ponad połowę (52 proc.) całego eksportowanego rosyjskiego LNG – w porównaniu z 49 proc. w 2022 r. i 39 proc. w 2021 r.

Część rosyjskiego LNG importowanego przez Belgię jest następnie eksportowana do innych państw członkowskich UE.

Według firmy zajmującej się analizą rynku ICIS w ubiegłym roku przez belgijski terminal LNG w Zeebrugge w drodze do innych krajów UE przepłynęło 4,3 mln m. sześc. rosyjskiego paliwa kopalnego, co oznacza wzrost o 70 proc. w porównaniu z 2022 r.

W oświadczeniu Jonathan Noronha-Gant, działacz Global Witness, potępił zarówno moralne, jak i środowiskowe konsekwencje decyzji państw Europy o zwiększeniu zakupów rosyjskiego LNG.

„Europejski system energetyczny oparty na gazach kopalnych powoduje katastrofę klimatyczną i zagrożenie dla bezpieczeństwa, finansuje reżimy podżegające do wojny i podsyca zabójcze ekstremalne warunki pogodowe. Kraje europejskie potępiają wojnę, a jednocześnie wkładają pieniądze do kieszeni [prezydenta Rosji Władimira] Putina” – powiedział cytowany przez "Brussels Times" Noronha-Gant.

Z Brukseli Łukasz Osiński