Te banki udostępniły właśnie nowości w aplikacjach mobilnych

Tylko w ciągu ostatnich dni kilka banków poinformowało o wdrożeniu nowych funkcji do aplikacji. W Banku Pekao pojawiła się prośba o przelew Blik, Santander Bank Polska wdrożył doładowania do wybranych platform z grami czy muzyką, a VeloBank – zakup winiet elektronicznych.

fot. Sazhnieva Oksana / / Shutterstock

Banki rozbudowują swoje aplikacje o tzw. VAS-y, czyli Value Added Services. Są to usługi dodatkowe, które pozwalają na korzystanie z dodatkowych funkcji aplikacji. Tylko w ciągu kilku ostatnich dni trzy banki informowały o wdrożeniu nowości. Mogą się one okazać przydatne w codziennym zarządzaniu finansami osobistymi.

Kody do gier w aplikacji mobilnej Santandera

Santander Bank Polska udostępnił w swoim programie mobilnym możliwość zakupu kodów doładowujących. Dzięki nowej funkcji „Gry i multimedia” klienci mogą kupić kody cyfrowe do wykorzystania na platformach Nintendo, Google Play, Roblox, Xbox, Minecraft, Spotify, Player, Canal+, CDA, MS Office. Bank zapowiada, że lista dostępnych kodów będzie rozszerzana.

Żeby kupić kod w Santander mobile, należy wejść w sekcję Transport, Bilety, Usługi -> Gry i multimedia, wybrać konkretny produkt, opcję doładowania oraz jego wartość, zaakceptować zgody i zapłacić. Wygenerowany unikalny kod trzeba skopiować i wprowadzić w wybranym serwisie. Szczegóły transakcji wraz z kodem cyfrowym można sprawdzić w Historii transakcji usługi „Gry i multimedia”.

E-winiety w VeloBanku

VeloBank poinformował z kolei o wdrożeniu możliwości zakupu winiet elektronicznych. Pozwalają one na przejazdy płatnymi drogami w Czechach, Słowacji, Słowenii i Węgrzech. Skorzystać z E-Winiet mogą klienci VeloBanku, którzy posiadają aktywną usługę płatności za autostrady w bankowości mobilnej i dodany w niej pojazd, którym zamierzają się poruszać.

Aby skorzystać z usługi należy po zalogowaniu kliknąć „Usługi”, „Transport”, a następnie „Autostrady” i „E-Winiety”. Po wybraniu odpowiedniej winiety kupujący otrzyma ją w postaci pliku PDF, który będzie mógł wydrukować lub okazać na telefonie podczas ewentualnej kontroli (nie trzeba jej umieszczać za szybą). Na winiecie znajdują się dane pojazdu oraz jej okres ważności. Winieta jest też wysłana na adres mailowy użytkownika.

Prośba o przelew Blik w Pekao

Natomiast Bank Pekao rozszerzył funkcjonalność Blika, wprowadzając prośbę o przelew Blik. Wysłanie prośby o przelew na telefon jest proste – należy zalogować się do aplikacji i wejść do zakładki „Płatności”, kliknąć opcję „Prośba o przelew” i wybrać odbiorcę z listy swoich kontaktów. Na liście automatycznie pojawiają się znajomi, którzy korzystają z Blika i mają uruchomioną tę funkcję.

Następnie należy wpisać kwotę oraz tytuł rozliczenia, np. „pizza” lub „prezent” i nacisnąć „Wyślij”. Kolejny krok należy do banku, który wysyła na telefon odbiorcy powiadomienie o przesłanej do niego prośbie o przelew. Na zaakceptowanie prośby w swojej aplikacji znajomy ma 72 godziny – a po jej realizacji pieniądze natychmiast trafią na konto osoby, która wysłała prośbę o przelew. Rozliczeń można dokonywać pomiędzy klientami różnych banków, które udostępniają tę usługę.

Aplikacje mobilne cieszą się dużą popularnością wśród klientów banków. Z danych Bankier.pl wynika, że korzysta z nich już łącznie ponad 23 mln osób.