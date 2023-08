Jak być kierowcą, to tylko u Taylor Swift. Gwiazda wypłaciła pracownikom rekordowe bonusy

Gigantyczne premie wypłaciła swojej załodze wokalistka Taylor Swift. W sumie miała na to przeznaczyć 55 mln dolarów, co w przeliczeniu na złote daje 224 mln złotych.



Amerykańska wokalistka Taylor Swift jest obecnie w trasie koncertowej "The Eras Tour". Media zza oceanu donoszą, że gwiazda zdecydowała się na spore finansowe docenienie pracujących dla niej ludzi. Artystka miała przyznać każdemu z kierowców ciężarówek wożących jej sprzęt po Stanach Zjednoczonych (a jest ich ok. 50) po 100 tysięcy dolarów premii.

Sowite nagrody mieli też otrzymać tancerze, technicy dźwięku czy oświetlenia i pracownicy firm kateringowych.

Informację tę potwierdził w rozmowie z CNN Michael Scherkenbach, właściciel firmy transportowej Shomotion, jednej z dwóch, która obsługuje "The Eras Tour".

- Zwykle premie w naszej branży dla kierowców wynoszą 5-10 tys. dolarów na osobę, a więc kwota 100 tys. dolarów jest po prostu niewiarygodnie wysoka - powiedział. - To kwota zmieniająca życie - dodał. I wytłumaczył, że specyfika pracy przy trasie koncertowej to bycie ciągle w drodze. Załoga, mężczyźni i kobiety, śpią w ciągu dnia i pracują całą noc. "To bardzo wyczerpujące. Zostawiają swoje rodziny, małe dzieci na całe tygodnie - w przypadku trasy Swift to 24 tygodnie. (...) Takie 100 tys. dolarów to dla nich możliwość kupienia domu albo opłacenia college'u dla dziecka. (...) To otwiera przed tymi rodzinami nowe możliwości, dotąd niedostępne" - powiedział.

"The Eras Tour" zawita do Polski



Nagrody zostały przekazane pracownikom przed sobotnim koncertem Taylor Swift w Santa Clara.

Swift jest w trasie "The Eras Tour" od marca. Po zakończeniu występów w USA przeniesie się do Meksyku, a następnie do Ameryki Południowej. W 2024 r. wyruszy na tourne po Europie, Azji i Australii.

Polskę Swift odwiedzi w sierpniu 2024 roku. Bilety na trzy koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie - 1, 2 i 3 sierpnia - rozeszły się jak świeże bułeczki.

Amerykańskie media zwracają uwagę na to, że ta trasa może stać się najbardziej dochodową trasą koncertową wszech czasów i przynieść zysk w wysokości powyżej miliarda dolarów.

