Taylor Swift bije rekordy. Jej trasa koncertowa może przynieść 1,4 mld dol

Abonament na Facebooka i Instagrama. Meta przedstawiła progi cenowe Miesięczny abonament, ale za to brak reklam (choć nie wszystkich) - już niedługo użytkownicy Facebooka i Instagrama w Unii Europejskiej będą mieli wybór. To pokłosie szarpaniny, z jaką Meta wprowadza w życie unijne przepisy odnośnie do spersonalizowanych reklam.