Jest umowa sprzedaży Tauron Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa za 1 zł

Tauron zawarł warunkową umowę sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa wszystkich akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego, za 1 zł - podał Tauron w komunikacie.

Tauron wskazał, że wartość bilansowa netto posiadanych przez spółkę akcji Tauron Wydobycie oraz wartość bilansowa netto pożyczek udzielonych na rzecz Tauron Wydobycie wynoszą 0 zł.

Jak podano, do transakcji dojdzie nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem spełnienia się warunków zawieszających. Te warunki to niewykonanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu akcji Tauron Wydobycie, podwyższenie kapitału zakładowego Tauron Wydobycie, które zostanie dokonane przez Tauron w celu spłaty zadłużenia Tauron Wydobycie wobec spółki.

"Zakup kopalni przez Skarb Państwa uwarunkowany jest nieskorzystaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzeniem zadłużenia Tauron Wydobycie wobec Tauron Polska Energia. Wartość bilansowa wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych wynosi zero zł. Do transakcji, po spełnieniu warunków zawieszających, dojdzie nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 r." - poinformował Tauron.

Ofertę przeprowadzenia transakcji na takich zasadach resort aktywów państwowych złożył Tauronowi 13 września tego roku. W październiku Grupa poinformowała o jej przyjęciu. Warunkową umowę sprzedały podpisali w piątek w Warszawie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz Paweł Szczeszek i Tomasz Szczegielniak – prezes i wiceprezes Grupy Tauron.

Bezpośrednie przejęcie kontroli nad górniczymi firmami przez Skarb Państwa to element porządkowania struktury organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego. Wcześniej w podobny sposób - również za 1 zł za każdy przejmowany pakiet - Skarb Państwa odkupił od akcjonariuszy (państwowych spółek) akcje Polskiej Grupy Górniczej.

Cena nabycia akcji Taurona Wydobycie, tj. 1 zł, została ustalona przez strony w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wycena opiera się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących lata 2022-2049.

"Na wartość oferty złożonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wpływa przede wszystkim konieczność pokrycia przyszłych potrzeb finansowych spółki, w tym na realizację inwestycji zapewniających funkcjonowanie tych kopalni w perspektywie zgodnej z rządowymi planami dla sektora" - wyjaśnił prezes Taurona.

Transakcja zakłada całkowite oddłużenie spółki Tauron Wydobycie przed sprzedażą akcji na rzecz Skarbu Państwa. Obecnie wartość bilansowa netto wierzytelności przysługujących Tauronowi od spółki Tauron Wydobycie z tytułu udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych wynosi zero zł. Także wartość bilansowa netto posiadanych przez Tauron akcji spółki wydobywczej wynosi zero.

Tauron Wydobycie jest największym po Polskiej Grupie Górniczej producentem węgla energetycznego w Polsce. Zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w kopalniach: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach. Spółka posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.

Transakcja dotyczy nabycia przez Skarb Państwa 36 051 078 akcji spółki Tauron Wydobycie, obecnie należących do firmy Tauron Polska Energia - lidera Grupy Tauron. To 100 proc. akcji wydobywczej spółki. Transakcja nie ma wpływu na wskaźniki EBIT/EBITDA Taurona.

Przedstawiciele Taurona przekonują, że zbycie spółki wydobywczej na rzecz Skarbu Państwa ułatwi Grupie pozyskiwanie finansowanie na inwestycje wynikające ze strategii zielonej transformacji.

"Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur Grupy jest podyktowana zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających, pod wpływem regulacji Komisji Europejskiej, do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych. Potwierdza to ostatnia ocena analityków Agencji Fitch, którzy w komentarzu do ratingu Taurona podkreślili, że sprzedaż kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy Taurona, zwiększając możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i przyspieszenia procesu zielonej transformacji" - powiedział prezes Szczeszek, cytowany w komunikacie Grupy.

Równocześnie z procesem przekazania Skarnowi Państwa aktywów wydobywczych, Tauron przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do przyszłej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Odkupienie górniczych aktywów Taurona przez Skarb Państwa to kolejny etap porządkowania struktury własnościowej górnictwa węgla kamiennego w kontekście realizowanego od tego roku programu publicznego wsparcia dla tej branży. Wcześniej Państwo odkupiło już od kontrolowanych przez Skarb Państwa firm pakiety akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG), płacąc złotówkę za każdy pakiet - w sumie 7 zł.

3 sierpnia br. poinformowano o zbyciu posiadanych pakietów akcji PGG przez ECARB (spółkę zależną Energi), PGNiG Termika z Grupy PGNIG, spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, Eneę, Polski Fundusz Rozwoju, Towarzystwo Finansowe Silesia oraz Węglokoks. Ponieważ w sprawozdaniach finansowych grup energetycznych wartość inwestycji w górniczą spółkę wynosiła zero złotych, transakcja w żaden sposób nie wpłynęła na wyniki giełdowych spółek.

O tym, że Skarb Państwa ma stać się bezpośrednim właścicielem wszystkich akcji PGG, Taurona Wydobycie i spółki Węglokoks Kraj, zdecydowano już ponad rok temu, krótko po podpisaniu Umowy społecznej w sprawie tempa i zasad transformacji górnictwa. Określono wówczas – skutecznie wdrożony w początkach tego roku - mechanizm budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, obejmujący te trzy spółki. Resort aktywów państwowych uznał, że górnicze spółki korzystające z publicznego wsparcia powinny być skupione w jednym, państwowym ręku.

Atutem Taurona Wydobycie jest produkcja paliw o niskiej zawartości chloru, które są niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych. "Spółka zapewnia tym samym bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron, a klientom indywidulanym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki" - poinformował Tauron.

W pierwszym półroczu br. produkcja węgla w kopalniach Grupy Tauron wyniosła 2,71 mln ton i była zbliżona do ubiegłorocznej, zaś sprzedaż węgla wzrosła o blisko 18 proc., do 2,77 mln ton. Prawie dwie trzecie swojego zapotrzebowania Tauron pokrył surowcem z trzech własnych kopalń.

