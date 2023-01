Tauron żąda od Rafako ponad 1,3 mld zł kar za wady bloku w elektrowni Jaworzno

Tauron Wytwarzanie wezwał Rafako i i Mostostal Warszawa do zapłaty 1,31 mld zł kar umownych i odszkodowania w związku z wadami bloku w Jaworznie - podał Tauron w komunikacie.

fot. Eva Alex / / Shutterstock

Tauron podał, że zidentyfikowane wady jednostki nie zostały dotychczas naprawione przez generalnego wykonawcę.

"Dotychczasowe próby osiągnięcia porozumienia w toku postępowania mediacyjnego przez Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP nie przyniosły oczekiwanego skutku. Podejmowane przez nas działania wynikają wprost z zapisów kontraktowych - wystawiliśmy notę w ramach dochodzenia roszczeń zamawiającego" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie.

"Zidentyfikowane fizyczne wady, których długą listę Rafako od nas otrzymało, nie zostały usunięte. Spółka nie przedstawiła nam również realnego planu ich usunięcia, ani wykonalnej koncepcji zakończenia okresu przejściowego. Co najważniejsze, nie otrzymaliśmy również potwierdzenia dotrzymywania przez jednostkę technicznych parametrów kontraktowych" – dodał.

Tauron podał, że wezwanie obejmuje roszczenia dotyczące m.in. kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad w okresie gwarancji, kary umownej za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia okresu przejściowego z uwagi na niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych, a także kary umownej za okresy przestoju awaryjnego ponad wielkość wynikającą z kontraktu.

Według spółki, roszczenia wynikają również z błędów projektowych i realizacyjnych, rękojmi za wady fizyczne do naprawienia szkody poniesionej przez spółkę wskutek istnienia wad fizycznych, zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wady leja kotła i młynów oraz zaspokojenia roszczenia wobec zapłaty podwykonawcy za wykonane prace.

Tauron ocenia, że ze wstępnych analiz wynika, że błędy projektowe dotyczą m.in. kluczowych układów technologicznych: zespołów młynowych, układu odpirytowania, odżużlacza, instalacji transportu żużla oraz komory paleniskowej.

"Zidentyfikowane wady projektowe mają wpływ na eksploatację, sprawność oraz ekonomikę pracy bloku. Na przykład błędy projektowe kotła powodują szlakowanie oraz tworzenie się spieków, co przekłada się na ograniczenie dyspozycyjności bloku. Wady układu młynowego prowadzą z kolei do dużej awaryjności układu odprowadzania pirytów, niewystarczającej wydajność młynów, co w konsekwencji skutkuje m.in. spadkiem dyspozycyjności zespołów młynowych oraz zwiększeniem liczby osób obsługujących młyn - powiedział Szuladziński.

"Dalsze niepodejmowanie przez nas kroków prawnych byłoby działaniem na szkodę spółki. Nadal jednak jesteśmy otwarci na negocjacje z Rafako, prowadzące do naprawienia wad bloku oraz zestrojenia wszystkich układów bloku" – dodał.

"Cały czas chcemy dojść do porozumienia, prowadzimy rozmowy z Rafako, prowadzimy je na poziomie technicznym (...). Cały czas liczę, że do takiego porozumienia dojdziemy. Jeżeli do takiego porozumienia nie dojdziemy, to zarówno kompetencje wewnętrzne spółki, jak i współpraca z podwykonawcami pozwoli nam na to, żeby ten kontrakt zakończyć we własnym zakresie, ale to nie jest wolą Tauronu" - powiedział w środę Szuladziński.

Podał, że spółka opiera się na zapisach kontraktowych dotyczących budowy tego bloku, działa w interesie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Według Tauronu Rafako nie doprowadziło do osiągnięcia parametrów kontraktowych jednostki.

Poinformował, że Tauron czeka na termin kolejnego spotkania mediacyjnego przez Prokuratorią Generalną.

"Zależy nam bardzo, żebyśmy wypracowali porozumienie z Rafako pozwalające na bezpieczne i efektywne zakończenie tego kontraktu. Prowadzimy te rozmowy w taki sposób, by istotna część podwykonawców (...) cały czas z nami współpracowała" - powiedział Szuladziński.

W grudniu Rafako i Mostostal Warszawa, jako wykonawcy kontraktu na budowę bloku energetycznego, skierowali do Tauron Wytwarzanie żądanie gwarancji zapłaty z tytułu wynagrodzenia. Żądanie dotyczy gwarancji zapłaty do kwoty ok. 109,77 mln zł. Jak podano, kwota 109,77 mln zł obejmuje pozostałe do zapłaty wynagrodzenie wykonawcy z kontraktu, zarówno w odniesieniu do części zafakturowanej i niezapłaconej przez Tauron Wytwarzanie, jak i niezafakturowanej.

Kontrakt dotyczy budowy nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie - budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku.

Decyzje o budowie Bloku 910 MW zostały podjęte w latach 2010-2014. Rafako realizowało projekt od 2014 roku. (PAP Biznes)

epo/ osz/ seb/ ana/