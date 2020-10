Tauron wyemituje na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld zł

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Tauron wyemituje na polskim rynku pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł, które zostaną objęte przez inwestorów krajowego rynku finansowego - poinformowała spółka w komunikacie. Środki mają zostać przeznaczone na transformację energetyczną grupy.

Jak podano, oprocentowanie obligacji będzie zmienne w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 135 punktów bazowych.

Emisję obligacji zaplanowano na 30 października 2020 roku. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane jest konsorcjum banków: Santander Bank Polska jako prowadzący księgę popytu oraz PKO Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki oraz Erste Group Bank jako współprowadzący księgę popytu.

Warunki emisji obligacji zawierają formułę obligującą Tauron do spełnienia określonych zobowiązań w zakresie redukcji emisyjności i wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii.

Zobowiązania te zostały sprecyzowane wprowadzeniem wskaźników zrównoważonego rozwoju do warunków emisji obligacji: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2 proc.) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8 proc.).

Środki finansowe z emisji zostaną przekazane przede wszystkim na projekty wiatrowe, fotowoltaiczne oraz inwestycje przyłączeniowe.

"Środki uzyskane z obligacji będą jednym z motorów napędowych Zielonego Zwrotu Taurona. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 roku redukcja emisji sięgnie ponad 50 procent. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności niewęglowej grupy" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Wojciech Ignacok, prezes Tauronu.

W perspektywie 2030 roku Tauron chce produkować ponad 65 proc. energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Do 2025 r. grupa planuje rozbudować bazę farm fotowoltaicznych do 300 MW oraz farm wiatrowych na lądzie o kolejne 720 MW (w tej chwili firma dysponuje mocą 380 MW zainstalowanej w technologii wiatrowej).

"Wspomniana emisja obligacji na atrakcyjnych warunkach cenowych i bez kowenantów finansowych to kolejny dowód zaufania inwestorów do grupy Tauron i potwierdzenie wiarygodności oraz stabilności finansowej grupy na polskim rynku energetycznym – co cieszy nas szczególnie w tak trudnym obecnie okresie pandemii i ograniczonego zaufania rynku do emitentów" – dodał wiceprezes Marek Wadowski.(PAP Biznes)

