Blok w Jaworznie ma działać stabilnie. Tauron o wynikach, NABE i porozumieniu z Rafako

Grupa Tauron zakłada na ten rok wzrost raportowanego wyniku EBITDA - podała spółka. Grupa przewiduje spadek raportowanego wyniku w obszarze OZE, wzrost w wytwarzaniu i w dystrybucji oraz stabilny wynik w sprzedaży.

/ Shutterstock

"Na wyniki 2022 roku wpływ miało szereg czynników, w tym agresja Rosji na Ukrainę i związana z tym duża zmienność na rynkach surowcowych i rynkach energii, co szczególnie widać u nas w segmencie wytwarzania i wydobycia. Spodziewamy się w tym roku wzrostów w segmencie wytwarzania i dystrybucji, stabilnego wyniku w sprzedaży i nieco niższego wyniku w segmencie OZE. Spodziewamy się, że EBITDA grupy w tym roku będzie na poziomie co najmniej stabilnym" - powiedział podczas wideokonferencji wiceprezes Krzysztof Surma.

Grupa Tauron miała w 2022 roku 4,016 mld zł EBITDA wobec 4,152 mld zł przed rokiem.

EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 2.939 mln zł wobec 2.967 mln zł przed rokiem. W segmencie OZE EBITDA wzrosła do 476 mln zł z 376 mln zł. W Wytwarzaniu EBITDA wyniosła minus 779 mln zł (wobec 1.375 mln zł zysku rok wcześniej), a w segmencie Sprzedaży grupa zanotowała zysk EBITDA na poziomie 594 mln zł wobec 524 mln zł straty rok wcześniej.

W Wydobyciu, stanowiącym działalność zaniechaną, zysk EBITDA wyniósł 781 mln zł wobec 130 mln zł straty w 2021 roku.

Tauron podał, że spodziewany wzrost wyniku EBITDA w dystrybucji to efekt wzrostu taryfy dystrybucyjnej o ok. 45 proc. rdr, wynikający ze wzrostu WACC z 5,78 proc. w 2022 roku do 8,48 proc. w 2023 roku oraz wzrostu WRA z 20,5 mld zł do 21,4 mld zł. Ryzykiem są m.in. wolumeny i wyższe koszty stałe.

W obszarze OZE Tauron spodziewa się spadku marży na sprzedaży energii w konsekwencji wprowadzenia limitów cenowych i wzrostu kosztów stałych. Oczekuje wzrostu wolumenu produkcji energii.

W wytwarzaniu Tauron spodziewa się dodatniego wyniku EBITDA w tym roku. Oczekuje m.in. stabilnej pracy bloku 910 MW w Nowym Jaworznie. Zakłada, że suma kontraktów zawartych w latach ubiegłych da efekt pozytywny, jeśli chodzi o marże I stopnia. Na segment oddziaływać będą wyższe ceny węgla z ub. roku i rosnące koszty stałe.

W sprzedaży system rekompensat powinien zrównoważyć utratę przychodów spowodowanych wprowadzeniem nadzwyczajnych regulacji na rynku, ale spółka nie wyklucza opóźnień skutkujących negatywnie na płynność spółek obrotu. Ryzykiem jest wolumen sprzedanej energii w związku z sytuacją makro.

Jak podano, CAPEX wzrośnie rdr i będzie dostosowany do wysokości EBITDA i sytuacji finansowej grupy.

Wzrosnąć może też zadłużenie. Wskaźnik dług netto/EBITDA ma być jednak mniejszy niż 3,5x.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do NABE trwają.

"Kluczem jest wycena i potem odpowiednio do wyceny będzie można dyskutować o podziale zadłużenia. Pamiętajmy, że w Tauronie nie ma żadnego zadłużenia zewnętrznego ściśle przywiązanego do części węglowej. Zadłużenie wewnątrzgrupowe, w zależności od finalnych ustaleń i uzgodnionej wyceny, będzie odpowiednio alokowane i spłacane w procesie transakcyjnym, bądź później przez samo NABE w jakiejś części" - powiedział wiceprezes Surma.

Prezes Paweł Szczeszek poinformował, że po niedawnym opublikowaniu założeń do ugody z Rafako, trwają teraz prace nad sformułowaniem treści porozumienia.

"Jesteśmy na dobrej drodze, by zawrzeć porozumienie" - powiedział prezes.(PAP Biznes)

