Wiceprezes: Tauron nie spodziewa się wielkich zmian w wyniku EBITDA w '20

Tauron nie spodziewa się w przyszłym roku dużych zmian rok do roku w wyniku EBITDA grupy - poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

"Nie spodziewamy się wielkich zmian w zakresie wyniku (EBITDA - przyp. PAP Biznes), ale zaznaczam, że jesteśmy przed formułowaniem szczegółowych planów. To bardziej nasze oczekiwania na dzisiaj" - powiedział Wadowski podczas telekonferencji.

Wadowski wskazał, że w segmencie wytwarzania główny wzrost wyniku EBITDA w przyszłym roku będzie miał miejsce w obszarze OZE, głównie dzięki zwiększeniu mocy wytwórczych w farmach wiatrowych, co - jak powiedział - powinno przynieść poprawę EBITDA o ponad 100 mln zł.

"W części konwencjonalnej efekt BAT-ów i nowego bloku w Jaworznie powinien się mniej więcej zbilansować, choć jeszcze nie przygotowaliśmy kontraktacji energii na 2020 rok" - powiedział wiceprezes.

W segmencie dystrybucji Tauron spodziewa się w 2020 roku stabilnej sytuacji.

"Zakładamy, że może wystąpić spadek tempa wzrostu w tym segmencie. Nie spodziewamy się wysokich wzrostów ilości dystrybuowanej energii, ale i istotnych spadków. W tym segmencie powinno być raczej stabilnie. Dużo zależy od taryfy zatwierdzonej przez URE" - powiedział Wadowski.

"W segmencie sprzedaży spodziewamy się poprawy. Zakładamy, że w 2020 roku ilość sprzedawanej energii może nieco wzrosnąć, ale nie spodziewamy się wielkich zmian w zakresie EBITDA, raczej sytuacja powinna być podobna do 2019 roku. Wiele zależy od tego, czy finalnie pojawią się w 2020 roku regulacje dotyczące cen" - dodał wiceprezes.

Poinformował, że w segmencie wydobycia Tauron spodziewa się poprawy efektywności wydobycia, ale nie na takim poziomie, by nastąpił przełom.

"To będzie praca organiczna. Musimy dokończyć strategiczne inwestycje" - powiedział.

Wskazał, że wyniki grupy Tauron w 2020 roku mogą też zależeć od ewentualnej sprzedaży kopalni Janina lub spółki Tauron Ciepło.

"Gdyby takie transakcje doszły do skutku, a to trudno jeszcze przesądzać, to mogą wpłynąć istotnie na wynik EBITDA" - powiedział wiceprezes Tauronu.

Po I półroczu 2019 roku grupa Tauron ma 2,21 mld zł EBITDA, co oznacza spadek o 2 proc. rdr.

pel/ gor/