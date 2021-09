Tauron ma list dot. potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. Tauron Wydobycie

fot. Postmodern Studio / / Shutterstock

Tauron podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji Tauron Wydobycie - podał Tauron w komunikacie. Spółka poinformowała, że rozpoczęła tym samym formalne przygotowania do wydzielenia aktywów wydobywczych z perspektywą do końca tego roku.

Jak podano, strony oświadczyły w liście, że podejmą wszelkie działania niezbędne do przygotowania i dokonania transakcji oraz będą w dobrej wierze prowadzić rozmowy, negocjacje i podejmować czynności związane z transakcją, w tym podejmą działania związane z wyborem doradcy do spraw wyceny Tauron Wydobycie.

"Decyzja o przeprowadzeniu transakcji uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych" - napisano w komunikacie.

Termin obowiązywania listu intencyjnego nie został określony.

"W strukturze Grupy Tauron powołaliśmy specjalny zespół projektowy, którego zadaniem jest prowadzenie prac przygotowawczo-analitycznych zmierzających do przeprowadzenia tej transakcji. Na termin przeprowadzenia transakcji wpływ będzie miał prowadzony aktualnie przez polski rząd proces notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej dla programu transformacji górnictwa węglowego" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Artur Michałowski, p.o. prezesa i wiceprezes ds. handlu Tauron Polska Energia.

"Wszystkie działania dotyczące pozycji zakładów górniczych Tauron Wydobycie projektowane są w dostosowaniu do zapisów umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz procesów transformacji województwa śląskiego i małopolskiego, a także zgodnie z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego" – dodał Michałowski.

Tauron Wydobycie to jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. Spółka zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. Posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.

Zgodnie z wypracowanymi warunkami umowy społecznej dla górnictwa kopalnie Tauron Wydobycie mają zostać objęte mechanizmem finansowania, do czasu ich stopniowego wygaszania. W przypadku zakładów górniczych spółki to odpowiednio 2040 rok w przypadku ZG Brzeszcze i 2049 rok dla ZG Janina i ZG Sobieski.

Jak podano, obecnie Tauron Wydobycie prowadzi swoją działalność w obrębie funkcji operacyjnych związanych z zabezpieczeniem paliwa węglowego dla jednostek wytwórczych Grupy Tauron, a przeprowadzenie efektywnej dezintegracji struktur i powiązań biznesowych, wymaga określenia nowego modelu biznesowego spółki wydobywczej oraz przyjęcia okresu przejściowego, w którym nastąpi oddzielenie.

Ponad 70 proc. węgla produkowanego w kopalniach Tauron Wydobycie trafia do elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron.

"Dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej i wdrożonym działaniom naprawczym spółka ustabilizowała wyniki i w większym stopniu odpowiada na realizację zapotrzebowania na paliwo płynące z Grupy Tauron" – powiedział Jacek Pytel, prezes Tauron Wydobycie.

Kilka dni temu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń informował PAP, że do końca tego roku możliwe jest sfinalizowanie procesu przejęcia przez Skarb Państwa - na zasadach rynkowych - udziałów w Polskiej Grupie Górniczej, Tauronie Wydobycie i spółce Węglokoks Kraj. Potwierdził, że w kolejnym etapie MAP rozważy konsolidację tych spółek, by skupić kopalnie węgla kamiennego - energetycznego w jednym podmiocie, jednak obecnie nie jest to przesądzony kierunek.

Wiceminister zaznaczył, że koncepcja ewentualnej konsolidacji kopalń nie obejmie ani Jastrzębskiej Spółki Węglowej (która produkuje głównie węgiel koksowy) ani podlubelskiej kopalni Bogdanka. (PAP Biznes)

