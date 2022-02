Tauron ma 40 proc. linii średniego napięcia pod ziemią. Do 2040 chce mieć 75 proc.

/ Materiały dla mediów

Sieć dystrybucyjna średniego napięcia spółki Tauron Dystrybucja już w 39 proc. przebiega pod ziemią – wynika z piątkowej informacji koncernu. Do 2040 r. firma chciałaby zwiększyć ten udział do 75 proc.

Jak podało w piątek biuro prasowe Taurona, w swojej infrastrukturze energetycznej koncern ma już blisko 88 tys. km linii kablowych (podziemnych), łącznie z przyłączami. W ub. roku spółka Tauron Dystrybucja wybudowała 2 521 km nowych linii kablowych; w tym roku chce dodać do tego kolejne ok. 2 tys. km takich linii

Koncern akcentuje, że do 2040 r. chce osiągnąć współczynnik 75 proc. linii kablowych średniego napięcia. Jak wyjaśnia, prowadzenie linii energetycznych pod ziemią zmniejsza bowiem wpływ warunków atmosferycznych na pracę i awaryjność sieci, a także poprawia bezpieczeństwo dostaw energii do klientów.

„Proces zmiany struktury sieci elektroenergetycznej, w tym szczególnie sieci średniego napięcia w kierunku większego udziału sieci kablowej, prowadzimy ciągle” – podkreślił cytowany w informacji wiceprezes Taurona Jerzy Topolski.

„Nasza sieć średniego napięcia jest już skablowana w ok. 39 proc. - i jest to najwyższy w Polsce procentowy poziom skablowania sieci średniego napięcia wśród dużych Operatorów Sieci Dystrybucyjnej. Zmiany technologiczne spowodowały, że aktualnie nakłady jednostkowe na budowę linii kablowej zbliżyły się do nakładów na budowę linii napowietrznej” – wskazał Topolski.

Do niedawna budowa linii napowietrznych była niemal dwukrotnie tańsza od podziemnych. Obecnie, po uwzględnieniu kosztów utrzymania linii i wieloletniego eksploatowania majątku, linie kablowe są na podobnym poziomie kosztowym. Ponadto w ich przypadku mniejsze są zakresy koniecznych wycinek zieleni czy koszty usuwania awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz ponoszonych opłat.

Obecnie w pierwszej kolejności przebudowywane są istniejące linie napowietrzne zlokalizowane w terenach zadrzewionych i zasilające duże liczby klientów. Spółka stara się przebudowywać w ten sposób sieć stopniowo i równomiernie na całym obszarze swojego działania.

Przy planowaniu przebudowy istniejących linii napowietrznych analizowane są możliwości prowadzenia ich tras w nowych lokalizacjach, często wzdłuż ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych, potrzeb klientów i dla osiągnięcia optymalnego układu pracy sieci.

Z uwagi na bariery związane z pozyskaniem prawa drogi dla inwestycji liniowych, działania obejmujące odbudowę i rozwój sieci średniego napięcia są coraz częściej planowane i realizowane w technologii kablowej (podziemnej).

Przebudowa sieci w kierunku sieci kablowej jest długofalowa i jej realizacja jest rozłożona na wiele lat. Powodzenie zależy od wielu czynników, od formalnych, tj. potrzeby regulacji ułatwiających pozyskiwanie tzw. „prawa drogi”, a kończąc na finansowych, z uwzględnieniem innych potrzeb sieciowych oraz wyzwań, przed którymi stoją spółki dystrybucyjne.

„Skablowanie sieci to temat ważny dla wszystkich operatorów, przypomniały o tym ostatnie wichury. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze wybór konkretnych działań inwestycyjnych jest wypadkową wyboru priorytetów i możliwości pozyskania źródeł finasowania” – zastrzegł prezes Tauronu Dystrybucji Robert Zasina dodając, że tzw. skablowanie to jeden z ważniejszych tematów dla obszaru dystrybucji.

„Pozostałe i bardzo aktualne tematy, to odtworzenie wyeksploatowanego majątku, przyłączanie nowych klientów, zwiększenie elastyczności sieci, jej automatyzacja, dostosowanie sieci do współpracy z bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem OZE oraz montaż liczników AMI (Advanced Metering Infrastructure) na masową skalę” - wyjaśnił Zasina.

W perspektywie długoterminowej Tauron Dystrybucja zamierza osiągnąć współczynnik 75 proc. kablowych linii średniego napięcia do 2040 r. Jednym z warunków jest uproszczenie pozyskiwania „prawa drogi” dla inwestycji liniowych. Przyspieszyłoby to realizację inwestycji i korzystnie wpłynęło na rozwój rynku projektantów oraz zoptymalizowanie cen dokumentacji projektowych.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ drag/