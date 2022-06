Tauron kupuje spółkę z prawami do projektu wiatrowego o mocy 60 MW. Szacuje łączne nakłady na ok. 500 mln zł

/ Tauron

Tauron Zielona Energia, spółka zależna Tauronu, kupi spółkę celową posiadającą prawa do projektu budowy farmy wiatrowej o mocy ok. 60 MW zlokalizowanej w północno-zachodniej Polsce. Szacuje łączne nakłady związane z nabyciem oraz realizacją tej inwestycji na ok. 500 mln zł - podał Tauron w komunikacie.

Jak podano, projekt budowy farmy wiatrowej Mierzyn jest w fazie gotowości do budowy.

Spółka - zgodnie z przyjętymi założeniami - zakończy realizację farmy wiatrowej do końca 2024 r.

Podpisanie finalnej dokumentacji nabycia udziałów spółki odbędzie się w najbliższych tygodniach.

"Zakup spółki posiadającej prawa do projektu budowy farmy wiatrowej o mocy ok. 60 MW stanowi istotny krok w realizacji przez grupę emitenta kierunków strategicznych na lata 2016-2025 w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii" - podał Tauron w komunikacie.

Tauron poinformował, że będzie to druga pod względem zainstalowanej mocy farma wiatrowa grupy.

"W 2025 roku chcemy dysponować 1600 MW zainstalowanymi w odnawialnych źródłach energii. Istotnymi warunkami realizacji naszych planów będą finalizacja procesu wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Tauronu Paweł Szczeszek.

Grupa dysponuje obecnie dziewięcioma elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 380 MW, 34 elektrowniami wodnymi o mocy 132 MW oraz trzema elektrowniami fotowoltaicznymi o mocy 19 MW. Do 2025 roku Tauron planuje posiadać 1.600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. (PAP Biznes)

pel/ asa/