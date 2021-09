Tauron jest w trakcie przygotowywania wniosku taryfowego do URE

fot. Maciej Jarzębiński / / FORUM

Tauron jest w trakcie przygotowywania wniosku do URE, dotyczącego taryfy na energię dla gospodarstw domowych na przyszły rok, może go złożyć pod koniec października - poinformował Krzysztof Surma, wiceprezes Tauronu ds. finansów. Wskazał na istotny wzrost cen energii na rynku.

"Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku taryfowego. Należy patrzeć na to co się stało na rynku w stosunku do zeszłego roku - mamy do czynienia z bardzo istotnym wzrostem cen energii elektrycznej i trudno od tego abstrahować w kontekście składanych wniosków taryfowych" - powiedział Surma podczas czwartkowej wideokonferencji.

"Rozmowy pomiędzy URE a spółkami sprzedażowymi, w tym Tauron Sprzedaż, będą trwały na jesieni. Po ostatecznym dokontraktowaniu energii i przy składaniu wniosku - pewnie z końcem października - będziemy więcej wiedzieć, jaki będzie rząd wielkości" - dodał wiceprezes.

Prezes URE Rafał Gawin poinformował ostatnio w rozmowie z DGP, że w przyszłym roku należy się spodziewać podwyżki taryf na energię dla gospodarstw domowych znacznie wyższej niż inflacja, raczej dwucyfrowej niż jednocyfrowej. (PAP Biznes)

